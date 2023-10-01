پایان مرمت و بازسازی آستان مبارک امامزاده حسین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه ۲۰ درصد اراضی استان قزوین موقوفه است، اظهار کرد: این میزان وقف در استان قزوین آن را نسبت به سایر استان‌ها متمایز کرده است.

وی افزود: از ۸۳۲ موقوفه در استان قزوین ۳۲۲ موقوفه برای قبل از انقلاب و ۵۱۰ موقوفه پس از انقلاب اسلامی به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به اینکه آماده تبدیل به احسن اراضی موقوفی هستیم تصریح کرد: تبدیل به احسن به صورت یکجا ظرفیت‌های بزرگی را برای یک منتطقه ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: نمونه این تبدیل به احسن در خاکعلی انجام شده و ۴۴ هکتار از این زمین‌ها به همت اوقاف استان با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان تبدیل به احسن شده است.

حجت الاسلام مجیدی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین از راه اندازی شهرک تولید محتوا به عنوان یکی از مصوبات سفر خبر داد و عنوان کرد: این شهرک که در فضایی به وسعت ۲۵۰ هکتار ساخته خواهد شد، زیرساخت اساسی برای تولید انواع محتواهای مجازی و اینترنتی در فضای رسانه‌ای خواهد بود.

وی تاکید کرد: اوقاف و امور خیریه وظیفه تهیه زیرساخت‌های فیزیکی این شهرک را بر عهده دارد و مدیریت و تأمین زیرساخت فنی به عهده یکی از اپراتورهای تلفن همراه خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: این شهرک ظرفیت خوبی برای تولید محتوای تمام فعالان رسانه‌ای در حوزه‌ها و قالب‌های مختلف رسانه‌ای است.

وی از پایان کار مرمت و بازسازی آستان مقدس امامزاده حسین خبر داد و عنوان کرد: مرمت و بازسازی این پروژه در بازه زمانی حدود دو سال و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان انجام شد.

حجت الاسلام مجیدی در پایان یادآور شد: ۲۵۰۰ هکتار از اراضی وقفی روستا و شهرهای استان برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده و به زودی ۸۰۰ هکتار از این اراضی برای ساخت مسکن ۴۰ هزار خانوده در استان قزوین به شهروندان واگذار خواهد شد.