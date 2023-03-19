۲۸۲ وقف جدید در مازندران ثبت شد/ اجرای ۳۰۰ پروژه عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این اداره کل همزمان با سال نو و ماه رمضان اظهار داشت :۱۵ هزار موقوفه و ۲۱۴ هزار رقبه، هزار و ۳۶۱ امامزاده و بیش از هشت هزار و ۵۴۳ اماکن متبرکه در استان وجود دارد.

وی با اظهار این که ۱۶۷ رقبه درمانی در استان وجود دارد، تصریح کرد: برخی از این رقبات دارای درآمد هستند اما برخی از آنها نظیر بیمارستان امام رضا (ع) فاقد درآمد است.

وی شمار رقبات کشاورزی را ۲۸ هزار فقره ذکر کرد و گفت: ۴۵۰ هکتار از اراضی در دست اوقاف است و آن را مدیریت می‌کند.

حجت الاسلام حیدری با بیان این که ۱۴ هزار رقبه تجاری در استان وجود دارد، تصریح کرد: نیت ۷۰ درصد موقوفات استان مربوط به عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) است و تاکنون هزار سند اجاره موقوفات ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با عنوان این که وقف‌های خوبی طی سال‌های اخیر صورت گرفت، گفت: طی سال‌های اخیر ۲۸۲ فقره وقف جدید در استان ثبت شد و اولین وقف هسته‌ای در کشور در مازندران رقم خورد که دلدادگی مردم استان را به نظام مقدس اسلامی و انقلاب نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در حوزه عمرانی بیش از ۳۰۰ پروژه در سطح بقاع متبرکه و موقوفات در دست اجرا است و امامزاده عبدالله آمل، امامزاده عباس ساری از جمله طرح‌ها به شمار می‌رود.

حجت الاسلام حیدری گفت: اوقاف استان در سال‌های اخیر در حوزه بهداشت و درمان نیز ورود خوبی پیدا کرده است و ۱۵ هزار سبد معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برنامه قرار ماه دوازدهم در استان گفت: در قالب این طرح به نام مبارک حضرت حجت (ع) سبد کالا تهیه و بین نیازمندان توزیع می‌شود.