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۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۹

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران:

۲۸۲ وقف جدید در مازندران ثبت شد/ اجرای ۳۰۰ پروژه عمرانی

۲۸۲ وقف جدید در مازندران ثبت شد/ اجرای ۳۰۰ پروژه عمرانی

ساری- مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از ثبت ۲۸۲ وقف جدید طی سال های اخیر در استان خبر داد و گفت: اولین وقف هسته ای کشور در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این اداره کل همزمان با سال نو و ماه رمضان اظهار داشت :۱۵ هزار موقوفه و ۲۱۴ هزار رقبه، هزار و ۳۶۱ امامزاده و بیش از هشت هزار و ۵۴۳ اماکن متبرکه در استان وجود دارد.

وی با اظهار این که ۱۶۷ رقبه درمانی در استان وجود دارد، تصریح کرد: برخی از این رقبات دارای درآمد هستند اما برخی از آنها نظیر بیمارستان امام رضا (ع) فاقد درآمد است.

وی شمار رقبات کشاورزی را ۲۸ هزار فقره ذکر کرد و گفت: ۴۵۰ هکتار از اراضی در دست اوقاف است و آن را مدیریت می‌کند.

حجت الاسلام حیدری با بیان این که ۱۴ هزار رقبه تجاری در استان وجود دارد، تصریح کرد: نیت ۷۰ درصد موقوفات استان مربوط به عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) است و تاکنون هزار سند اجاره موقوفات ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با عنوان این که وقف‌های خوبی طی سال‌های اخیر صورت گرفت، گفت: طی سال‌های اخیر ۲۸۲ فقره وقف جدید در استان ثبت شد و اولین وقف هسته‌ای در کشور در مازندران رقم خورد که دلدادگی مردم استان را به نظام مقدس اسلامی و انقلاب نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در حوزه عمرانی بیش از ۳۰۰ پروژه در سطح بقاع متبرکه و موقوفات در دست اجرا است و امامزاده عبدالله آمل، امامزاده عباس ساری از جمله طرح‌ها به شمار می‌رود.

حجت الاسلام حیدری گفت: اوقاف استان در سال‌های اخیر در حوزه بهداشت و درمان نیز ورود خوبی پیدا کرده است و ۱۵ هزار سبد معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برنامه قرار ماه دوازدهم در استان گفت: در قالب این طرح به نام مبارک حضرت حجت (ع) سبد کالا تهیه و بین نیازمندان توزیع می‌شود.

کد مطلب 5736657

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