ظرفیت تولید گوشت مرغ در هرمزگان به ۵۴ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، در گردهمایی مرغداران حوزه مرکزی و شرق هرمزگان اظهارکرد: در حال حاضر ۳۲۰ واحد مرغداری با ظرفیت کل ۸.۶ میلیون قطعه در استان درحال فعالیت هستند.

وی با ارائه مقایسه‌ای از عملکرد سال گذشته، افزود: در سال گذشته، ۲۹۱ واحد مرغداری با ظرفیت ۸ میلیون قطعه فعالیت داشتند که طی آن فرآیند جوجه‌ریزی ۲۷ میلیون قطعه انجام شده بود.

یکتاپور ضمن تقدیر از فعالیت مستمر تولیدکنندگان هرمزگانی در تامین گوشت سفید به ویژه در ایام جنگ تحمیلی ، به پتانسیل‌های تولیدی استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت کل جوجه‌ریزی استان در سال حدود ۳۲ میلیون قطعه برآورد می‌شود که منجر به تولید سالانه بیش از ۵۴ هزار تن گوشت سفید در استان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های این حوزه، افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد مرغداری جدید با ظرفیت بیش از ۲ میلیون قطعه در دست ساخت است که با توجه به این حجم از ظرفیت تولید که فراتر از نیاز داخلی استان است، هرمزگان توانایی صادرات محصولات خود به استان‌های همجوار را نیز دارا است.