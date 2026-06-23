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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

مهلت پنج‌روزه برای رفع نقص مدارک فلوشیپ ۱۴۰۵

مهلت پنج‌روزه برای رفع نقص مدارک فلوشیپ ۱۴۰۵

نتیجه بررسی مدارک متقاضیان فلوشیپ ۱۴۰۵ از اول تا پنجم تیرماه در سایت مرکز سنجش پزشکی قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نتیجه بررسی مدارک متقاضیان فلوشیپ ۱۴۰۵ از اول تا پنجم تیرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir قابل مشاهده است. داوطلبان دارای نقص مدرک تنها ۵ روز فرصت دارند نسبت به اصلاح اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.

دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه متقاضیان ثبت‌نام در آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵، می‌توانند از روز دوشنبه یکم تا جمعه پنجم تیرماه، با وارد کردن کد رهگیری در سامانه sanjeshp.ir، از نتیجه بررسی مدارک خود مطلع شوند.

بر اساس این اطلاعیه، بخشی از داوطلبان دارای نقص یا کمبود مدرک تشخیص داده شده‌اند که این افراد می‌توانند در بازه زمانی یادشده، طبق راهنمای ارسال مدارک، نسبت به تکمیل و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تأکید کرده است که به دلیل محدودیت‌های اجرایی، این مهلت پنج روزه به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و پس از اتمام آن، هیچ درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

کد مطلب 6868666
زهره بال

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