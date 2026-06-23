به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی آشنایی با تدبر در قرآن کریم ویژه کارکنان دولت در چارچوب سیاستهای کلان نظام اداری کشور و با هدف توسعه فرهنگ قرآنی در محیطهای اداری، در فهرست آموزشهای عمومی کارکنان دولت قرار گرفته و از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغ، دستگاههای اجرایی موظف هستند، در قالب برنامههای آموزشی سالانه خود، نسبت به برنامهریزی، زمانبندی و اجرای دورههای ابلاغی برای کارکنان اقدام کنند. این اقدام در راستای اجرای تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و الزامات مربوط به نظام آموزش کارکنان دولت صورت گرفته است.
دوره «آشنایی با تدبر در قرآن کریم» با هدف آشنایی اجمالی و کاربردی کارکنان با رویکرد تدبر در قرآن، تبیین آثار و ثمرات این شیوه فهم قرآن و گسترش گفتمان تدبر در فضای اداری کشور طراحی شده است. همچنین این دوره میکوشد زمینه آشنایی بیشتر کارکنان دولت با معارف قرآنی و بهرهگیری از آموزههای وحیانی در محیط کار را فراهم کند.
این دوره با ارزش آموزشی شش ساعت تدوین شده و انتظار میرود اجرای آن در سطح ملی، به تعمیق فرهنگ تدبر در قرآن در میان کارکنان دولت و تقویت ارزشهای اخلاقی، معنوی و فرهنگی در ساختار اداری کشور منجر شود.
دبیرخانه ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم نیز در راستای اجرای این برنامه، با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی خود، نسبت به طراحی محتوای آموزشی مصوب و استاندارد در قالب دورههای حضوری و مجازی اقدام کرده است. این دورهها قابلیت اجرا در تمامی استانها و شهرستانهای کشور را داشته و متناسب با چارچوب تعیینشده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی طراحی شدهاند.
بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم، این مجموعه آمادگی کامل دارد تا با دستگاههای مشمول آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت همکاری کرده و زمینه برگزاری هرچه مطلوبتر این دورههای آموزشی را در سراسر کشور فراهم کند.
این ابلاغ را میتوان گامی مهم در جهت نهادینهسازی فرهنگ تدبر در قرآن کریم در بدنه اجرایی کشور دانست؛ اقدامی که میتواند علاوه بر ارتقای دانش قرآنی کارکنان، در تقویت سرمایههای فرهنگی و معنوی نظام اداری نیز نقشآفرین باشد.
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