مزایای مدارک تخصصی حفظ قرآن چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم معتبرترین فرآیند رسمی کشور برای سنجش و سطحبندی حافظان به شمار میرود و مدارک صادره از آن در تمامی دستگاهها، نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی به رسمیت شناخته میشود.
این آزمون هر ساله در چهار مرحله برگزار میشود و قبولی در مرحله کتبی شرط ورود به مرحله شفاهی است. براساس اعلام دبیرخانه آزمون، نتایج مرحله نخست تا اواخر خردادماه منتشر خواهد شد و پذیرفتهشدگان در نیمه دوم تیرماه در آزمون شفاهی مراکز استانها شرکت خواهند کرد.
یکی از مهمترین مزایای این آزمون، امکان دریافت مدرک تخصصی درجه ۳ برای حافظان کل قرآن کریم است. این مدرک اگرچه بهتنهایی مدرک رسمی دانشگاهی کارشناسی محسوب نمیشود، اما از نظر اداری و استخدامی همتراز مدرک لیسانس شناخته میشود و دارندگان آن میتوانند از امتیازات متعددی بهرهمند شوند.
دارندگان این مدرک در آزمونهای استخدامی، ارتقای شغلی و بهرهمندی از مزایای اداری از امتیازات ویژه برخوردار میشوند و بسیاری از دستگاههای اجرایی آن را به عنوان مدرکی معتبر و تخصصی در حوزه قرآن کریم میپذیرند.
امکان دریافت مدرک رسمی کارشناسی و ادامه تحصیل
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، حافظان کل قرآن که موفق به دریافت مدارک تخصصی درجات ۱ تا ۳ شوند، میتوانند در آزمون کارشناسیارشد رشته علوم قرآن و حدیث شرکت کنند. در صورت قبولی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآن و حدیث را برای آنان صادر میکند.
این ظرفیت قانونی، مسیر ادامه تحصیل حافظان قرآن را در مقاطع بالاتر دانشگاهی هموار میسازد و فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از توان علمی و قرآنی آنان در عرصههای آموزشی و پژوهشی فراهم میکند.
مدارک تخصصی حفظ قرآن کریم علاوه بر مزایای آموزشی، فرصت بهرهمندی از خدمات حمایتی و رفاهی را نیز فراهم میکند. استفاده از خدمات صندوق اعتباری هنر، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، تسهیلات حمایتی، کمکهزینه ازدواج و سایر حمایتهای رفاهی از جمله مزایای این مدارک است.
همچنین کارکنان دولت، معلمان، نیروهای مسلح، کارکنان برخی دستگاههای اجرایی و حتی سربازان وظیفه میتوانند براساس ضوابط موجود از امتیازات ویژه مرتبط با این مدارک استفاده کنند.
ظرفیت نخبگانی برای حافظان ممتاز قرآن
دارندگان مدارک تخصصی درجات ۱ و ۲ نیز میتوانند در فهرست بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند و از تسهیلات علمی و حمایتی این بنیاد بهرهمند شوند؛ امتیازی که نشاندهنده جایگاه علمی و فرهنگی والای حافظان قرآن کریم در کشور است.
برگزاری همزمان بیستویکمین دوره آزمونهای تخصصی حفظ قرآن در سراسر کشور، جلوهای از اهتمام جامعه قرآنی به حفظ، فهم و تدبر در کلام وحی بود. این آزمون نه تنها معیار سنجش توان علمی حافظان است، بلکه دریچهای برای بهرهمندی از فرصتهای تحصیلی، شغلی و رفاهی و زمینهساز نقشآفرینی گستردهتر حافظان در عرصههای مختلف کشور به شمار میرود.
مرحله اول بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم جمعه ۲۵ اردیبهشتماه بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد. این آزمون به همت دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم و در چارچوب مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این دوره از آزمونها، ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از حافظان قرآن کریم در سه رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء قرآن کریم شرکت کردند تا برای کسب حدنصاب لازم و راهیابی به مرحله شفاهی رقابت کنند. از این تعداد، دو هزار و ۷۹۳ نفر را آقایان و هفت هزار و هفت نفر را بانوان تشکیل دادند. همچنین ۱۶۲ نفر از اتباع کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، پاکستان و برخی دیگر از کشورها در این آزمون حضور داشتند.
این آزمون در ۹۵ حوزه امتحانی سراسر کشور و در فضایی آرام برگزار شد. شرکتکنندگان در رشته حفظ ۱۰ جزء به ۵۰ سؤال، در رشته حفظ ۲۰ جزء به ۱۰۰ سؤال و در رشته حفظ کل قرآن کریم به ۱۵۰ سؤال در حوزههای حسن حفظ و درک معنا پاسخ دادند.
