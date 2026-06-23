به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به بانوان در جامعه، اظهار کرد: باید جایگاه، شأن و شخصیت زنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که بانوان با تلاش، فداکاری و نقش‌آفرینی مؤثر خود در خانواده و جامعه، سهم بزرگی در تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور دارند و شایسته بالاترین سطح احترام و تکریم هستند.

وی افزود: امیدواریم نسل جدید با بهره‌گیری از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، مسیر موفقیت و تعالی را با قدرت ادامه دهند و در ساختن آینده‌ای روشن برای کشور نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست‌محیطی در ایام ماه محرم و صفر از بانوان خواست در برگزاری مراسم و توزیع نذورات، ملاحظات محیط زیستی را جدی بگیرند.

سفیدی گفت: با توجه به افزایش مصرف ظروف یک‌بارمصرف در مراسم مذهبی انتظار می‌رود تا حد امکان از ظروف بادوام، قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست استفاده شود چرا که مصرف بی‌رویه پلاستیک علاوه بر آسیب به طبیعت، سلامت انسان را نیز تهدید می‌کند و میکروپلاستیک‌ها از عوامل نگران‌کننده در بروز بسیاری از بیماری‌ها به شمار می‌روند.

وی با انتقاد از افزایش فرهنگ مصرف‌گرایی افزود: استفاده بی‌رویه از کالاها و محصولات غیرضروری علاوه بر افزایش مصرف انرژی و منابع طبیعی، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد می‌کند در حالی‌که فرهنگ اصیل ایرانی بر صرفه‌جویی، استفاده بهینه از امکانات و پرهیز از اسراف تأکید دارد.

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل خاطرنشان کرد: بانوان ایرانی همواره در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی پیشگام بوده‌اند و می‌توانند در ترویج سبک زندگی مسئولانه و حفاظت از محیط زیست نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

سفیدی در پایان از حضور مشاور بانوان دستگاه‌های اجرایی در این نشست و مساعدت برگزارکنندگان آن قدردانی و ابراز امیدواری کرد با مشارکت آگاهانه همه اقشار جامعه به‌ویژه بانوان گام‌های مؤثرتری در مسیر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار برداشته شود.

آمادگی جهاد دانشگاهی برای انتقال آموزه‌های زیست‌محیطی به جامعه

در این نشست مشاور امور بانوان و خانواده جهاد دانشگاهی استان اردبیل با بیان اینکه مدیریت منابع آب، انرژی و به طور کلی تمام منابع مصرفی در خانواده توسط زنان انجام می‌شود، اظهار کرد: زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست‌محیطی به نسل‌های آینده هستند و چنانچه این فرهنگ در مادران درونی شود به خوبی می‌توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند.

وی افزود: زنان به دلیل جایگاه محوری در خانواده و جامعه، نخستین الگوهای رفتاری برای کودکان و نسل جوان محسوب می‌شوند و آموزش مفاهیمی مانند کاهش مصرف پلاستیک، بازیافت و حفظ منابع طبیعی از طریق مادران و مربیان زن، پایه های فرهنگ محیط زیستی را از سنین پایین تقویت می‌کند.

سیده صغری جوادی با اشاره به آمادگی جهاد دانشگاهی برای انتقال آموزه‌های زیست‌محیطی به جامعه از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی گفت: سومین نشست از سلسله نشست‌های توانمندسازی بانوان استان اردبیل با عنوان «بانوان، محیط زیست و سرمایه اجتماعی از آگاهی تا اقدام به همت معاونت آموزش و کارآفرینی و امور بانوان و خانواده جهاددانشگاهی استان و با مشارکت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، دفتر امور بانوان استانداری اردبیل، شهرداری اردبیل، فرمانداری، اداره ورزش و جوانان و هلال احمر شهرستان نمین برگزار شد.

نقش زنان در تقویت فرهنگ محیطزیستی و افزایش تابآوری طبیعت

مشاور امور بانوان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل زنان نیز در این نشست با بیان اینکه هر «زن» سفیر و صدای رسای محیط زیست در جامعه و خانواده است، اظهار کرد: زنان، مادران زمین هستند چرا که مسئولیت آموزش محفاظت از محیط زیست بر شانه‌های آنهاست.

وی افزود: آگاهی زنان به ویژه زنان خانه‌دار از دانش محیطزیستی می‌تواند نقش به سزایی در ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی جامعه داشته باشد و به نقش‌آفرینی آنان در حفظ محیط‌زیست کمک کند.

شهلا امیری گفت: امروزه محیط زیست به عنوان توانایی اکوسیستمها برای مقابله با اختلالات و بازیابی حیات به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: در این میان زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان و محور اصلی تربیت نسل‌ها نقشی بی‌بدیل در تقویت فرهنگ محیط زیستی و افزایش تابآوری طبیعت ایفا می‌کنند.