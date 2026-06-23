پوشش امدادی ۲۶۶ حادثه توسط هلال احمر گلستان در خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر گلستان از ابتدای خرداد تا پایان این ماه با حضور در ۲۶۶ حادثه، خدمات امداد و نجات را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی با بیان اینکه حوادث ترافیکی بیشترین سهم مأموریت‌های امدادی استان را به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام شده، ۲۰۷ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۳۶ مورد فوریت پزشکی، هفت مورد مراجعه حضوری، چهار مورد مفقودی، سه مورد حوادث کوهستان، سه مورد تجمعات انبوه، یک مورد حمله حیوان و یک مورد رانش زمین بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان ادامه داد: برای پوشش این حوادث، ۶۷۶ امدادگر در قالب ۲۸۹ تیم عملیاتی با استفاده از ۲۸۴ دستگاه ناوگان امدادی شامل آمبولانس، خودروی نجات، خودروی کمک‌دار سبک و سایر خودروهای عملیاتی به کارگیری شدند.

سلیمی با اشاره به آمار حادثه‌دیدگان گفت: در مجموع ۶۶۰ نفر در حوادث خردادماه دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴۶۶ نفر مصدوم بودند. امدادگران هلال احمر ۲۳۷ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردند و هفت نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

وی همچنین از فعالیت گسترده پایگاه‌های امدادی استان خبر داد و افزود: پایگاه سه‌راهی گالیکش با ۳۵ مأموریت، پایگاه‌های زرین‌گل و واکنش سریع هر کدام با ۲۶ مأموریت و پایگاه زیارت گرگان با ۲۱ مأموریت، بیشترین خدمات امداد و نجات را در خردادماه به ثبت رساندند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه و نیاز به خدمات امدادی، از طریق سامانه ملی امداد و نجات هلال احمر به شماره ۱۱۲ که به صورت شبانه‌روزی فعال است، درخواست کمک کنند.