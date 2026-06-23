اختصاص ۵۰۰میلیارد تومان خط اعتباری به اکوسیستم نوآوری اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین در نشست ستاد اقتصاد دانش بنیان استان اظهار کرد: این اعتبار معادل ۱۰ برابر سرمایه ثبتی صندوق پژوهش و فناوری استان است و برای حمایت از پروژههای فناورانه تعریفشده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به طرح معاونت علمی برای گسترش اکوسیستمهای باز، افزود: با انجام این اقدامات انتظار میرود تعداد شرکتهای دانشبنیان استان از ۵۲ شرکت فعلی به بیش از ۸۰ شرکت افزایش یابد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به ضرورت هوشمندسازی بخش کشاورزی و صنایع غذایی، تأکید کرد: زیرساختهای آزمایشگاهی و پژوهشی لازم برای حمایت از این حوزهها در استان فراهم میشود تا اردبیل به قطب کشاورزی هوشمند در کشور تبدیل شود.
افشین با اشاره به موقعیت استراتژیک مرزی استان اردبیل، بیان کرد: هدف ما ایجاد یک «هاب صادراتی» برای شرکتهای دانشبنیان در این استان است تا از این موقعیت برای بازارهای فرامرزی محصولات فناورانه کشور استفاده شود.
وی با بیان اینکه با تکیه بر ظرفیتهای جغرافیایی و انسانی این استان، برنامههای ویژهای برای توسعه اقتصاد دانشبنیان تدوین شده است اظهار کرد: از جمله این برنامهها، احداث «کارخانه نوآوری» بهعنوان یک مجتمع کارگاهی است که با همکاری استانداری اردبیل، در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای کلان معاونت علمی در سطح ملی اشاره کرد و اظهار کرد: رویکرد ما در حوزه نخبگان، تمرکز بر جذب و نگهداشت است و در حال طراحی طرحی جدید برای بهرهگیری از نخبگان در پروژههای ملی و چالشهای کشور هستیم.
افشین با اشاره به فعالیتهای بنیاد علم و بنیاد ملی نخبگان افزود: طرحهایی نظیر «جهش» با هدف افزایش تولید دانشبنیان در ۲۰ دانشگاه کشور و پروژه «رویای علمی» برای حمایت از پژوهشهای مرزی در علوم پایه، مهندسی و پزشکی با هدف دستیابی به پتنتها و اختراعات نوین در جریان است.
وی در پایان با تبیین سیاستهای ترکیبی این معاونت، تصریح کرد: ما در پاییندست با سیاست «اکوسیستم باز» و در بالادست در حوزههای نوظهور مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیستفناوری، کوانتوم و علوم شناختی با سیاست «دولت هدایتگر» عمل میکنیم تا از طریق حمایت و وام، بازار فناوری را شکل دهیم.
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