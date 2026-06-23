به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، احسان قبول در سیوششمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، گفت: قرآن بستر بسیار مناسبی برای ترویج دیپلماسی علمی قرآنی است و پس از انقلاب اسلامی، پژوهشهای قرآنی در کشور جهش قابلتوجهی داشتهاند؛ بهگونهای که دانشگاههای ایران از نظر شاخصهایی مانند تعداد مقالات و مقالات بینالمللی در این حوزه در رتبههای ممتاز قرار دارند.
وی ادامه داد: در بخش بینالملل، مسیر وزارت علوم از مسیر آموزش، پژوهش، فناوری، حوزه فرهنگی و حتی اقتصاد دانشبنیان میگذرد و دیپلماسی علمی قرآنی میتواند بخش مهمی از حوزهها را پوشش دهد.
قبول توضیح داد: در حوزه پژوهشی یکی از محورهای اصلی، استفاده از ظرفیت رسالهها، پایاننامهها و طرحهای پسادکتری است که با همکاری استادان بینالمللی و خارجی به ثمر مینشیند.
قبول افزود: برای بهرهگیری از این ظرفیت، با همکاری معاونت پژوهشی ۱۰۰۰ پایاننامه/رساله با ایرانیان مقیم و ۱۰۰۰ مورد با استادان خارجی تعریف شده است.
وی ابراز امیدواری کرد : بخشی از این ظرفیت به حوزه قرآن اختصاص پیدا کند.
وی همچنین گفت در طرحهای پسادکتری نیز آمادگی وجود دارد که متخصصان فعال در حوزه قرآن در کشورهای خارجی، مثلاً سالانه ۱۰ نفر، در دانشگاههای کشور پذیرفته شوند و پژوهشهای بنیادینی در این عرصه انجام دهند.
قبول ادامه داد: از موضوعات دیگر که با حوزه آموزشی به جمعبندی رسیدیم هماهنگی با این حوزه برای تدوین "برنامه آموزشی و برنامه درسی مشترک" با دانشگاههای برتر کشورهای اسلامی است.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم پیشنهاد کرد با دانشگاههای ممتاز عراق و نیز با دانشگاههای مصر، برنامه درسی مشترکی تنظیم شود که حدود ۳۰ درصد واحدهای آن مشترک باشد و دانشجویان بتوانند یک یا دو ترم را بهصورت تبادل دانشجو بگذرانند.
قبول تأکید کرد: این همکاریها باعث تولید محتوای آموزشی مشترک، داشتن همکار مشترک برای استادان در کشورهای اسلامی و تسهیل تبادل دانشجو و استاد خواهد شد.
وی افزود : برنامههای آموزشی مشترک در حوزه علوم قرآنی لازم است جزو اولویتها قرار گیرد و دانشگاههای ممتاز عراق و برخی دیگر از دانشگاههای برجسته منطقه آمادگی اجرای این برنامه مشترک را دارند.
قبول گفت: لازم است برای پایان امسال و تا سال ۱۴۰۷ در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اعداد و ارقام مشخصی برای شاخصهای دیپلماسی علمی قرآنی تعریف شود و این شاخصها در قالب یک داشبورد تهیه و قابل مشاهده باشد تا بتوان بر اساس آن برنامهریزی و سیاستگذاری صحیحی داشت.
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