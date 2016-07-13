۴ پروژه اقتصاد مقاومتی به وزارت علوم واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید احمدی در نشست سیاستگذاری و برنامهریزی پژوهش و فناوری منطقه ۶ دانشگاههای کشور در دانشگاه شهرکرد گفت: تدوین ساختار دانشگاههای کارآفرین، تدوین شاخصهای ارزیابی علم و فناوری کشور، ارتقای دانشگاه کشور به جایگاه ممتاز بینالمللی و تدوین نقشه راه نقش آفرین دانشگاهها در اقتصاد مقاومتی ، چهار پروژه بزرگ در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند که به وزات علوم واگذار شده است.
دبیر کل شورای عالی عتف با بیان اینکه ،معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها باید برنامه پنج ساله آینده دانشگاهها را تدوین کنند و زمان مشخصی را برای دستیابی به شاخصهای علم و فناوری تعیین کنند، گفت :آییننامه تأسیس شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی در هفته گذشته ابلاغ شد و با ابلاغ آن، نحوه مشارکت و سرمایهگذاری دانشگاهها در تأسیس شرکتهای دانش بنیان و میزان حضور اعضای هیئت علمی در این شرکتها مشخص شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها امروز نقش مهمتری بر عهده دارند زیرا عناصر دخیل در پژوهش و فناوری افزایش یافته و بر خلاف گذشته، صرف افزایش مقالات علمی مطرح نیست بلکه باید مقالات کیفی افزایش یابد و جایگاه همه گروههای آموزشی دانشگاهها، رشتهها و اعضای هیئت علمی در آمارها روشن شود.
وی تأکید کرد: معاونان پژوهش و فناوری بر هزینه شدن ۱۵ درصد اعتبارات پژوهشی دانشگاهها در حوزه پژوهش پافشاری کنند که در همین راستا علاوه بر تأکید هیئت امنای وزارت علوم، در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای تدوین سازوکارهای بودجهای هستیم تا اعتبارات پژوهش فقط در این حوزه مصرف شود.
احمدی ضمن ابراز امیدواری به اجرایی شدن شبکه علمی کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورت استفاده دانشگاهها از پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیر ساخت، دانشگاهها از ۵۰ درصد تخفیف بهرهمند می شوند.
دبیر کل شورای عالی عتف ضمن تأکید بر افزایش دیپلماسی علم و فنآوری گفت: در اجلاس اخیر سازمان همکاریهای علمی گروههای اسلامی( کامستک) پیشنهاد ایجاد شبکه آزمایشگاهی مشترک، صندوق حمایت از پژوهش و فنآوری و فنبازار مشترک از سوی ایران مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت و در بیانه پایانی اجلاس گنجانده شد و بانک توسعه اسلامی هم از این طرحها اعلام حمایت کرد و از ایران خواسته شد برنامه اجرایی خود را به این سازمان ارائه کند.
