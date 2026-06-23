به گزارش خبرنگار مهر ، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نخبگان حقوقی استان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، شهدای انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید، اظهار کرد: جامعه حقوقی استان متشکل از اساتید دانشگاه، وکلا، کارشناسان و دانشجویان حقوق از ظرفیت‌های ارزشمند تحقق عدالت در جامعه هستند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی و جامعه حقوقی دو روی یک سکه‌اند، افزود: اگر دستگاه قضا را قله اجرای عدالت بدانیم، مسیر رسیدن به این قله از اندیشه و دانش جامعه حقوقی می‌گذرد و هرچه تعامل میان این دو مجموعه بیشتر باشد، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه خواهد شد.

پایبندی به اخلاق حرفه‌ای؛ نخستین شرط تحقق عدالت

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی پایبندی به اخلاق حرفه‌ای را مهم‌ترین عامل موفقیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی دانست و گفت: هدف مشترک قاضی، وکیل و دیگر فعالان حوزه حقوق باید احقاق حق و ابطال باطل باشد.

عبداللهی ادامه داد: قاضی نباید با تصمیمات غیرضروری یا تجدید وقت‌های بی‌دلیل زمینه اطاله دادرسی را فراهم کند و وکیل نیز باید از ارائه درخواست‌ها و لوایحی که موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود، پرهیز کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی برای صیانت از حقوق عمومی افزود: انتظار دستگاه قضایی از جامعه حقوقی فراتر از منافع فردی و پرونده‌ای است و حقوقدانان می‌توانند با نقد منصفانه آرا، ارائه دیدگاه‌های علمی و شناسایی موانع دادرسی متقن، در ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی نقش‌آفرینی کنند.

قوه قضائیه جامعه حقوقی را شریک راهبردی خود می‌داند

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت دفاع مستقل و استدلال‌محور در فرآیند دادرسی گفت: هرچه استدلال‌های حقوقی از سوی اصحاب دعوا و جامعه علمی حقوق قوی‌تر باشد، آرای قضایی نیز متقن‌تر و مستحکم‌تر خواهد شد.

عبداللهی افزود: قوه قضائیه جامعه حقوقی را شریک راهبردی خود می‌داند و نه رقیب؛ چراکه هدف مشترک همه فعالان این عرصه دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت است.

وی از توسعه دسترسی جامعه حقوقی به اطلاعات و آرای قضایی خبر داد و گفت: امروز امکان برگزاری دادگاه‌های علنی برخط و بهره‌مندی دانشجویان و اساتید از آرای قضایی از طریق سامانه‌های تخصصی فراهم شده است.

هوشمندسازی، کیفیت آرای قضایی را ارتقا داده است

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی اظهار کرد: در کنار قضات، دستیار هوشمند قضایی نیز فعال شده و با ارائه آرای مشابه، مستندات قانونی و آرای وحدت رویه، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.

عبداللهی افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها موجب شده آرای قضایی نسبت به گذشته از استدلال‌های جامع‌تر و تحلیل‌های دقیق‌تری برخوردار باشند.

وی در عین حال تأکید کرد: هیچ‌گاه نباید با استدلال‌های شکلی، حقوق مردم نادیده گرفته شود و به همین دلیل کاهش قرارهای شکلی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت در دستور کار قرار گرفته است.

کاهش زمان رسیدگی و توسعه دادرسی الکترونیک

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح برخی دستاوردهای دستگاه قضایی در سال‌های اخیر گفت: در نتیجه توسعه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین، زمان رسیدگی در محاکم مختلف کاهش یافته و شاخص‌های رسیدگی نیز بهبود پیدا کرده است.

عبداللهی افزود: طی چهار سال اخیر بیش از ۲۸۵ هزار جلسه دادرسی برخط در کشور برگزار شده و این اقدام نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی داشته است.

وی همچنین از برگزاری هزاران جلسه دادرسی برخط در ایام جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران خبر داد و گفت: در آن شرایط نیز دستگاه قضایی بدون وقفه به انجام وظایف قانونی خود ادامه داد و خدمات قضایی به مردم ارائه شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان با اشاره به برگزاری نشست مشترک با جامعه حقوقی استان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های علمی مشترک، تدوین فصلنامه‌های تخصصی و استفاده از دیدگاه‌های اساتید، وکلا و دانشجویان حقوق می‌تواند به ارتقای عملکرد دستگاه قضایی کمک کند و دادگستری استان از همه پیشنهادهای سازنده در این مسیر استقبال می‌کند.