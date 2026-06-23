به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن عرض تسلیت و تعزیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و شهدای والامقام کربلا، اظهار داشت: پلیس خدمتگزار مردم، افتخار دارد در این ایام معنوی با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، زمینه برگزاری امن، منظم و باشکوه مراسم‌های عزاداری را فراهم کند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تشکیل قرارگاه‌های ویژه انتظامی، امنیتی و ترافیکی، تمهیدات لازم برای پوشش کامل مراسم‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در تمامی شهرستان‌ها، شهرها و بخش‌های استان پیش‌بینی شده و مأموران انتظامی، پلیس راهور و سایر یگان‌های تخصصی به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام این وظیفه مقدس هستند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به حضور گسترده هیئات مذهبی و دسته‌های عزاداری در سطح معابر شهری و روستایی، بیان کرد: پلیس راهور با اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی، مدیریت و روان‌سازی تردد خودروها، اعمال محدودیت‌های مقطعی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و هدایت وسایل نقلیه را در دستور کار قرار داده تا شهروندان و عزاداران بتوانند با آرامش و امنیت در این آیین‌های معنوی حضور یابند.

سرهنگ ابدال چگنی همچنین بر ضرورت همکاری مردم با پلیس تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود شهروندان ضمن رعایت مقررات راهنمایی‌ورانندگی، از توقف خودرو در مسیر حرکت دسته‌های عزاداری و معابر پرتردد خودداری کرده و توصیه‌ها و هشدارهای پلیس را مدنظر قرار دهند.

وی با آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان، تصریح کرد: پلیس به‌عنوان خادم مردم، خود را در کنار عزاداران حسینی می‌داند و با تمام توان برای تأمین امنیت، آرامش و انتظام‌بخشی مراسم‌های تاسوعا و عاشورای حسینی تلاش خواهد کرد تا این آیین‌های باشکوه در فضایی امن و معنوی برگزار شود.