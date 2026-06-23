سرهنگ علی آسیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در آستان مقدس سلطان سیدمحمد (ع)، از ساعت ۱۶ امروز سه شنبه محدودیت تردد از محدوده تقاطع و سهراه اسدآبادی به سمت محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.
وی افزود: این محدودیتها با توجه به حجم حضور عزاداران تا حدود ساعت یک تا دو بامداد ادامه خواهد داشت.
فرمانده پلیس راهور استان قزوین درباره تمهیدات ترافیکی روز تاسوعا نیز گفت: با توجه به آغاز حرکت دستههای عزاداری از ساعت ۹ صبح، محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۶ صبح در مسیر میدان میرعماد به سمت میدان آزادی، مسیر میدان آزادی به سمت شهربانی و همچنین خیابان سپه اجرا میشود.
آسیایی ادامه داد: این محدودیتها در روز عاشورای حسینی نیز متناسب با وضعیت ترافیک و تا پایان مراسم عزاداری ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان خواست ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از توقف خودرو در مسیرهای اعلامشده خودداری کنند تا مراسم عزاداری با نظم و ایمنی بیشتری برگزار شود.
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