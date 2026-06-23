کاهش محسوس دمای هوای خوزستان در راه است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر تا فردا در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی است.

وی افزود: پس از این دوره گرم، طی روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما بین چهار تا پنج درجه در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت رطوبت و شرجی در استان تصریح کرد: جریانات جنوبی و مرطوب تا اواسط وقت فردا، به‌ویژه در صبحگاه و شامگاه، در سواحل، مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان سبب افزایش رطوبت و شرجی می‌شود.

سبزه‌زاری با بیان پیش‌بینی وضعیت وزش باد گفت: تا روز جمعه در اغلب مناطق استان به‌ویژه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

وی در خصوص وضعیت خلیج فارس بیان کرد: طی روز پنجشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان به ثبت دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و افزود: در شبانه‌روز گذشته بستان با دمای ۵۰.۴ و ایذه با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین در این بازه زمانی اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۱ و کمینه دمای ۲۸.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.