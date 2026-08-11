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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

دمای هوای خوزستان تا پایان هفته ۴۹ درجه و بالاتر است

دمای هوای خوزستان تا پایان هفته ۴۹ درجه و بالاتر است

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: استقرار توده هوای گرم تا پایان هفته دمای ۴۹ درجه و بالاتر را در اغلب مناطق استان رقم می‌زند.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده استقرار توده هوای گرم در خوزستان است که تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

وی افزود: دمای ۴۹ درجه سانتیگراد و بالاتر در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز پنجشنبه سرعت وزش باد در بخش‌های شمال غربی، غربی، جنوبی همچنین مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود و تندبادهای لحظه‌ای نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری تصریح کرد: برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها در این مناطق محتمل است.

وی بیان کرد: از روز پنجشنبه با تغییر سوی جریانات و جنوبی شدن آن‌ها، افزایش رطوبت و شرجی در نوار جنوبی و ساحلی همچنین بخش‌هایی از مرکز و غرب خوزستان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته هویزه با ثبت دمای ۴۹.۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان بود و ایذه با دمای ۲۴.۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین دما را ثبت کرد.

سبزه‌زاری افزود: اهواز نیز طی ۲۴ ساعت گذشته به بیشینه دمای ۴۹ درجه سانتیگراد همچنین کمینه دمای ۲۹.۲ درجه سانتیگراد رسید.

کد مطلب 6914069

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