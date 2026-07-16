محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی فردا کاهش یک تا سه درجه ای دما، سپس تا روز یکشنبه روند افزایش دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: به طوری که طی روز یکشنبه وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر و روز دوشنبه دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی صبحگاه و شامگاه فردا در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان و سپس طی روز شنبه ضمن تقویت و گسترش تا بخش های مرکزی، سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.

سبزه‌زاری درباره وضعیت وزش باد توضیح داد: طی امروز سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش های مرکزی و طی فردا در مناطق غربی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه ای خواهد بود و خیزش گرد و خاک محلی و موقتی نیز مورد انتظار است. همچنین شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

وی در پایان اشاره کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۳ و ایذه با ۲۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۸.۹ و کمینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد رسیده است.