محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز سه‌شنبه، پدیده غالب در استان وزش باد خواهد بود که به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی و پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به شدت وزش باد در این مناطق، برخاستن گردوخاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست و در این مدت، تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: سپس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، روند افزایش دما در استان آغاز می‌شود و در برخی مناطق به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی، دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه به ثبت خواهد رسید.

وی گفت: همچنین با استقرار جریانات جنوبی در روز چهارشنبه، در مناطق ساحلی و نواحی جنوب شرقی استان و با گسترش این جریانات در روزهای پنجشنبه و جمعه، به ویژه روز پنجشنبه، در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و مرکزی، شاهد افزایش رطوبت و شرجی خواهیم بود.

سبزه‌زاری اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه، شمال خلیج فارس نیز مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص دماهای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته عنوان کرد: شوش، کشاورزی اهواز و رامشیر با ۴۷.۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقاط استان و ایذه با ۲۴.۸ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۷.۶ و کمینه دمای ۳۳.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.