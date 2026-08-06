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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

استقرار توده هوای گرم در خوزستان تا شنبه ادامه دارد

استقرار توده هوای گرم در خوزستان تا شنبه ادامه دارد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی خوزستان اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط استان از جمله مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

وی افزود: همچنان تا روز شنبه استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین تا روز یکشنبه به ویژه صبحگاه و شامگاه جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی خواهد شد.

سبزه‌زاری گفت: روزهای جمعه و شنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.

وی درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته ادامه داد: هویزه با ۵۰ درجه و ایذه با ۲۶.۲ درجه سانتیگراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و در این مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۹ و کمینه دمای ۳۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6909669

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      7 0
      پاسخ
      همین چندروزپیش وزیرگفت خوزستان ازقطعی برق معاف است امروزهم راس ساعت۱۵برق مون قطع شداب خنک هم نداشتیم دوکودک هم تاسرحدمرگ بیحال شدن فقط باپارچه خیس مشغول خنک کردنشون بودیم مادرم بیچاره دربستر هلاک شد ،اینم شد زندگی؟؟

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