استقرار توده هوای گرم در خوزستان تا شنبه ادامه دارد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی خوزستان اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط استان از جمله مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
وی افزود: همچنان تا روز شنبه استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین تا روز یکشنبه به ویژه صبحگاه و شامگاه جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی خواهد شد.
سبزهزاری گفت: روزهای جمعه و شنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.
وی درباره وضعیت دمایی استان در شبانهروز گذشته ادامه داد: هویزه با ۵۰ درجه و ایذه با ۲۶.۲ درجه سانتیگراد بهترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و در این مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۹ و کمینه دمای ۳۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
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