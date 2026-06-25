محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز کاهش محسوس چهار تا شش درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما فردا افزایش یک تا سه درجه‌ای دما مورد انتظار است.

وی ادامه داد: سپس روزهای شنبه و یکشنبه تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت. همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی صبحگاه و شامگاه روزهای جمعه و شنبه در سواحل و تا حدودی مناطق جنوب شرقی استان، سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا روز یکشنبه به ویژه طی بعد از ظهرها، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی تا جنوب شرقی و بخش‌های مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت خلیج فارس عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز جمعه مواج است.

وی درباره وضعیت دمایی ثبت شده در شبانه روز گذشته گفت: امیدیه با ۴۹.۶ درجه سانتیگراد و صفی آباد دزفول با ۲۰.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: اهواز نیز در شبانه روز گذشته به بیشینه دمای ۴۷.۷ و کمینه دمای ۲۷.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.