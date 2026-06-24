محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر طی امروز در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی است.

وی افزود: پس از استقرار این توده گرم، طی فردا روند کاهش محسوس چهار تا ۶ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آتی ادامه داد: جریانات جنوبی و مرطوب طی روزهای جمعه و شنبه به ویژه در صبحگاه و شامگاه در سواحل و مناطق جنوب شرقی سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

سبزه‌زاری گفت: تا روز جمعه در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی سرعت وزش باد به صورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت خلیج فارس عنوان کرد: از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته بستان با دمای ۵۱.۱ درجه و ایذه با دمای ۲۲.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۱ و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.