به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در جلسه بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر ضرورت تسریع در روند صدور اسناد تک‌برگی برای شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تاکید کرد و با اشاره به بازه زمانی ۲ ساله تعیین‌شده در قانون برای ثبت رسمی املاک، اظهار کرد: مردم و مالکان باید از این فرصت قانونی برای تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای به اسناد رسمی استفاده کنند چراکه پس از انقضای این مهلت، اسناد عادی در هیچ مرجع قانونی و محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود.

وی اهمیت برخورداری از سند رسمی را در تسهیل امور اداری، حقوقی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مالکان حیاتی دانست و افزود: ساماندهی مالکیت اراضی و املاک، زیرساختی برای توسعه پایدار شهرستان است و مناطقی که در این زمینه پیشگام باشند، مسیر رشد اقتصادی را سریع‌تر سپری خواهند کرد.

فرماندار رزن همچنین خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تسهیل فرآیند صدور سند شد و تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط موظف هستند با هماهنگی بین‌بخشی، موانع پیش‌روی شهروندان و کشاورزان را برای دریافت اسناد تک‌برگی رفع کنند تا از بروز دعاوی حقوقی و مشکلات ثبتی در آینده پیشگیری شود.