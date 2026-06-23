به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در جلسه بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر ضرورت تسریع در روند صدور اسناد تکبرگی برای شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی تاکید کرد و با اشاره به بازه زمانی ۲ ساله تعیینشده در قانون برای ثبت رسمی املاک، اظهار کرد: مردم و مالکان باید از این فرصت قانونی برای تبدیل اسناد عادی و قولنامهای به اسناد رسمی استفاده کنند چراکه پس از انقضای این مهلت، اسناد عادی در هیچ مرجع قانونی و محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود.
وی اهمیت برخورداری از سند رسمی را در تسهیل امور اداری، حقوقی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مالکان حیاتی دانست و افزود: ساماندهی مالکیت اراضی و املاک، زیرساختی برای توسعه پایدار شهرستان است و مناطقی که در این زمینه پیشگام باشند، مسیر رشد اقتصادی را سریعتر سپری خواهند کرد.
فرماندار رزن همچنین خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی شهرستان برای تسهیل فرآیند صدور سند شد و تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط موظف هستند با هماهنگی بینبخشی، موانع پیشروی شهروندان و کشاورزان را برای دریافت اسناد تکبرگی رفع کنند تا از بروز دعاوی حقوقی و مشکلات ثبتی در آینده پیشگیری شود.
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