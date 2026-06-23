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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

اسناد قولنامه‌ای رزن پس از پایان مهلت قانونی فاقد اعتبار هستند

اسناد قولنامه‌ای رزن پس از پایان مهلت قانونی فاقد اعتبار هستند

همدان-فرماندار رزن با تاکید بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با پایان مهلت قانونی مقرر اسناد عادی و قولنامه‌ای در محاکم قضایی و مراجع رسمی فاقد اعتبار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان ظهر سه شنبه در جلسه بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر ضرورت تسریع در روند صدور اسناد تک‌برگی برای شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تاکید کرد و با اشاره به بازه زمانی ۲ ساله تعیین‌شده در قانون برای ثبت رسمی املاک، اظهار کرد: مردم و مالکان باید از این فرصت قانونی برای تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای به اسناد رسمی استفاده کنند چراکه پس از انقضای این مهلت، اسناد عادی در هیچ مرجع قانونی و محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود.

وی اهمیت برخورداری از سند رسمی را در تسهیل امور اداری، حقوقی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مالکان حیاتی دانست و افزود: ساماندهی مالکیت اراضی و املاک، زیرساختی برای توسعه پایدار شهرستان است و مناطقی که در این زمینه پیشگام باشند، مسیر رشد اقتصادی را سریع‌تر سپری خواهند کرد.

فرماندار رزن همچنین خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تسهیل فرآیند صدور سند شد و تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط موظف هستند با هماهنگی بین‌بخشی، موانع پیش‌روی شهروندان و کشاورزان را برای دریافت اسناد تک‌برگی رفع کنند تا از بروز دعاوی حقوقی و مشکلات ثبتی در آینده پیشگیری شود.

کد مطلب 6868845

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