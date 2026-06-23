سامانه شهریار؛ نیازمند همکاری تمامی واحدهای شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم همکاری واحدهای اجرایی شهرداری در تکمیل و بهره برداری سامانه شهریار، اظهار کرد: در مورد غیرحضوری سازی اقدامات شهرداری بارها سخن گفته شده است.

به گفته وی؛ در پی نشست مشترک با کارشناسان و معاونان معاونت شهرسازی، سازمان فاوا و دیگر بخش ها، تحقق هدف غیرحضوری سازی اقدامات حوزه شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سامانه شهریار بسته محوری این تحول به شمار می رود و اقدام برای تشکیل پرونده های ساختمانی، تخریب و نوسازی و ثبت املاک در سامانه سازمان ثبت اسناد، شناسایی الگوهای اجرایی نشان از تعهد سازمان فاوا برای اقدامات استراتژیک است که جای تقدیر دارد.

شمس احسان با بیان اینکه در وضعیت فعلی سامانه شهریار نیازمند ورود واحدهای مختلف از جمله معاونت شهرسازی شهرداری مناطق است نیز گفت: این اقدام باید صورت بگیرد تا سامانه بتواند در شناسایی و گزارشات اختلالات و همچنین ارائه پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر تجربیات میدانی در کمترین زمان ممکن به بلوغ عملیاتی برسد.

وی تأکید کرد: از مدیرعامل سازمان فاوا، معاون شهرسازی و مدیرعامل سازمان املاک شهرداری درخواست می کنیم که برنامه ریزی های لازم را جهت بررسی عملکرد، رفع موانع و بررسی شاخص ها انجام دهند.

به گفته وی؛ گزارش میزان مشارکت واحدها، زمان بندی تعمیم سامانه به تمام مناطق و اختلالات موجود باید ظرف ۳۰ روز به شورا اعلام شود تا با رفع موانع، شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.