به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری، در نشست ویژه فعالان اقتصادی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بر ضرورت حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف استان برای رفع مشکلات مردم، گفت: در خراسان شمالی تلاش بر این است که فاصله‌ها کاهش یابد و با همکاری مجموعه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهادها، مسائل و دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی در حد توان برطرف شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح «دیدار در سنگر» و برگزاری ۶۶۷ نشست در مساجد استان، افزود: در این جلسات مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بررسی و برای حل آن‌ها پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی تنها به نفع فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: هرچه توفیقات فعالان اقتصادی بیشتر شود، اشتغال، رفاه، آسایش و توسعه استان نیز افزایش می‌یابد و بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: اقتصاد و مسائل فرهنگی به یکدیگر گره خورده‌اند و همان‌گونه که در روایات آمده است، فقر می‌تواند زمینه تضعیف باورهای دینی را فراهم کند؛ از این رو حمایت از تولید و اقتصاد، سرمایه‌گذاری برای تعالی همه‌جانبه جامعه است.