به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی در نشست که با حضور بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، سید مجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سید محمد پاکمهر و هادی قوامی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، آخرین وضعیت پروژههای زیرساختی و عمرانی استان مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، موضوع برقراری و تثبیت پروازهای مسیر بجنورد ـ تهران که بعلت شرایط کشور متوقف شده بود ، بهعنوان یکی از مطالبات مهم مردم و فعالان اقتصادی استان مطرح و راهکارهای لازم برای تداوم و توسعه این مسیر هوایی بررسی شد.
همچنین تعیین تکلیف زمینهای فرهنگیان و رفع اختلافات و مشکلات موجود در این بخش، از دیگر موضوعات مورد پیگیری در نشست با وزیر راه و شهرسازی بود.
ابلاغ الحاق یکهزار هکتار اراضی به محدوده شهر بجنورد با توجه تاییدات نهایی انجام شده ، بمنظور تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه شهری و اجرای طرحهای مسکن، از دیگر محورهای مورد تأکید استاندار خراسان شمالی در این نشست به شمار میرفت.
بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مشکلات ناشی از افزایش قیمتها، ضرورت اعمال تعدیل در قراردادهای اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز برای تسریع در اجرای پروژههای مسکن استان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه راه خندقلو، تکمیل محور ارتباطی بجنورد ـ میامی و تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه مهم تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت ها و نگاه ویژه برای توسعه زیرساختهای حملونقل استان شد.
پیگیری اعتبارات اختصاصیافته در سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی و تسریع در اجرای پروژههای مصوب این سفر نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.
در پایان، وزیر راه و شهرسازی ضمن بررسی مطالبات و درخواستهای مطرحشده، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند اجرای پروژههای اولویتدار خراسان شمالی صادر کرد.
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