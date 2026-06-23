مهاجرت هزاران سار صورتی به زیستگاه های شهرستان انگوت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی اظهار کرد: با آغاز فصل گرما و افزایش دما در مناطق گرمسیری، هزاران قطعه پرنده حمایت‌شده سار صورتی مهاجرت خود را به سوی شهرستان انگوت آغاز کرده و هم‌اکنون در کشتزارها و زیستگاه‌های بکر این منطقه ساکن شده‌اند.

وی با بیان اینکه مناطق انگوت همه‌ساله میزبان بی‌نظیر این پرندگان زیبا هستند، افزود: شهرستان انگوت به‌عنوان یک زیستگاه منحصربه‌فرد برای این پرنده تحت حمایت محسوب می‌شود و امسال نیز شاهد مهاجرت حجم بی‌سابقه‌ای از جمعیت این پرنده در مزارع منطقه هستیم.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌ زیست انگوت گفت: با توجه به اینکه سار صورتی یک گونه حمایت‌شده است، از کشاورزان و اهالی منطقه درخواست داریم ضمن استقبال از این مهمانان بهاری، هرگونه آسیب یا شکار این پرندگان را تخلف زیست‌محیطی تلقی کرده و مراتب را به یگان حفاظت محیط‌زیست گزارش دهند.

محمودی با تاکید بر تداوم گشت در مناطق توسط محیط بانان در راستای حفظ امنیت این گونه ارزشمند اضافه کرد: حضور این پرندگان تا پایان فصل گرما در منطقه ادامه خواهد داشت و پس از اتمام دوره زادولد، و مناسب شدن آب وهوا مجدداً به مناطق گرمسیری بازخواهند گشت.