عبور حجم تجارت ایران و ترکیه از مرز ۵.۶ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم دوعان سلمان، در دیدار با اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سابقه روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه گفت: همکاریهای ریشهداری میان دو کشور وجود دارد و ما علاقهمندیم این روابط را بیش از پیش تقویت کنیم.
دوعان سلمان با بیان اینکه «ما در دو سوی جاده ابریشم قرار نداریم، بلکه در این جاده در کنار یکدیگر گام برمیداریم، افزود: ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره همسایه بودهاند و یکدیگر را شناخته و درک کردهاند. آنچه دو ملت را به هم پیوند میدهد، تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک است.
وی ادامه داد: همانگونه که هنرهای دستی و صنایع ابریشمی یزد نسل به نسل منتقل شدهاند، پیوند میان ایران و ترکیه نیز در طول تاریخ تداوم یافته و امروز این ارتباط در شاخصهای اقتصادی نیز به خوبی نمایان است.
نماینده اتاق بازرگانی استانبول با اشاره به حجم مبادلات تجاری دو کشور اظهار کرد: در سال ۲۰۲۵ حجم تجارت میان ایران و ترکیه از ۵.۶ میلیارد دلار فراتر رفت. همچنین توافق تجارت ترجیحی که در سال ۲۰۱۵ میان دو کشور اجرایی شد، بستر مستحکمی برای توسعه این همکاریها فراهم کرده است.
وی ملموسترین نشانه این پیوند را حضور فعال کارآفرینان دو کشور دانست و گفت: هماکنون ۷ هزار و ۲۸۸ شرکت با سرمایهگذاری ایرانی در ترکیه فعالیت میکنند و تنها در اتاق بازرگانی استانبول، تعداد شرکتهای با منشأ ایرانی به ۲ هزار و ۴۰ شرکت رسیده است.
دوعان سلمان همچنین با اشاره به روابط مردمی دو کشور افزود: در سال ۲۰۲۵ بیش از سه میلیون ایرانی از ترکیه بازدید کردند و این آمار نشان میدهد که ایران و ترکیه صرفاً بازار یکدیگر نیستند، بلکه شرکای واقعی هم به شمار میروند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: منطقه ما در ماههای گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است. جنگی که از ماه فوریه آغاز شد، قلبهای ما را به درد آورد و ملت دوست و همسایه ما رنجهای فراوانی را متحمل شدند.
نماینده اتاق بازرگانی استانبول تصریح کرد: متأسفانه در جنگها بیشترین هزینه را کودکان، مردم عادی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میپردازند. از صمیم قلب میگویم که در این جغرافیا هر جانی که از دست میرود، موجب اندوه ما نیز میشود و خود را در این درد و رنج شریک میدانیم.
وی با اشاره به برقراری آتشبس در ماه آوریل اظهار امیدواری کرد که این آتشبس به صلحی پایدار منجر شود و افزود: آثار این جنگ تنها محدود به منطقه نبوده است. رویدادهایی که در تنگه هرمز رخ داد، بازار جهانی انرژی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد.
دوعان سلمان بیان کرد: اگر در این منطقه آرامش برقرار باشد، جهان نیز از آرامش و ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد؛ زیرا ثبات منطقه ما، بخشی از ثبات جهانی است.
وی با بیان اینکه امروز مسئولیت اتاقهای بازرگانی بیش از گذشته است، گفت: دیداری که امروز برگزار شده، گامی در همین مسیر محسوب میشود. در حوزههایی همچون نساجی، انرژی، صنایع غذایی، لجستیک، پیمانکاری و گردشگری ظرفیتهای گستردهای برای همکاری وجود دارد و ما از پتانسیل نامحدودی برای توسعه روابط اقتصادی برخوردار هستیم.
نماینده اتاق بازرگانی استانبول در پایان خاطرنشان کرد: برای تقویت پیوند میان اتاقهای بازرگانی دو طرف، آماده برگزاری نشستهای مشترک، دیدارهای دوجانبه و نمایشگاههای تخصصی هستیم. درهای اتاق بازرگانی استانبول و قلب ما برای توسعه این همکاریها همواره باز است و برای حفظ پویایی و ثبات این منطقه، هر اقدامی که در توان داشته باشیم انجام خواهیم داد.
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