به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوزستان با برخورداری از اراضی وسیع کشاورزی، منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و زیرساختهای حملونقل و صادرات، یکی از مهمترین قطبهای تولید محصولات علوفهای کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه ۴۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت ذرت علوفهای اختصاص یافته است افزود: سالانه بیش از ۲ میلیون تن ذرت علوفهای در خوزستان تولید میشود که علاوه بر تأمین بخش مهمی از نیاز دامداریهای استان و کشور، از ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای صادراتی برخوردار است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان با تولید بیش از ۱۳ درصد ذرت علوفهای کشور، رتبه دوم تولید این محصول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و به دلیل کیفیت مطلوب، عملکرد مناسب و موقعیت راهبردی در دسترسی به بنادر و بازارهای منطقه، میتواند به یکی از پایگاههای اصلی صادرات علوفه کشور تبدیل شود.
نیرومند با تأکید بر رویکرد توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان بیان کرد: برنامهریزیهای لازم برای ایجاد زنجیره صادرات ذرت علوفهای، شناسایی بازارهای هدف و تسهیل فرآیندهای تجاری در حال انجام است و بهزودی شاهد صادرات این محصول و افزایش ارزآوری برای بخش کشاورزی خوزستان خواهیم بود.
وی بیان کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق روستایی، افزایش درآمد بهرهبرداران و تحقق اهداف تولید صادراتمحور در استان خواهد داشت.
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