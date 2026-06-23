بیانیه حزب الله لبنان در خصوص حملات جدید رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای در واکنش به تجاوزات جدید رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس در جنوب لبنان اعلام کرد: ارتش دشمن اسرائیلی در ساعت ۱۱:۳۰ با سلاحهای خودکار از میان خانهها به سمت گروهی از غیرنظامیان در محله الدیر در شهر نبطیه که مشغول باز کردن راهها و بیرون کشیدن اجساد شهدا از زیر آوار بودند، تیراندازی کرد.
این بیانیه افزود که این حمله غافلگیرانه که توسط ارتش صهیونیستی انجام شد، منجر به شهادت دو شهروند غیرنظامی شد، که یکی از آنها کارمند شهرداری بود. چند نفر دیگر در این حمله زخمی شدند.
حزب الله هشدار داد که اقدام دشمن نقض آشکار آتشبسی است که مقاومت تاکنون به آن پایبند بوده است.
جنگندههای رژیم صهیونیستی ساعتی پیش یک بیل مکانیکی را مورد حمله قرار دادند که در حال آواربرداری از خانهای بود که قبلاً در شهرک نبطیه الفوقا هدف قرار گرفته بود.
شبکه الجزیره نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهروندان لبنانی در محله الدیر در شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان تیراندازی کردند.
دفاع مدنی جنوب لبنان اعلام کرد که در تیراندازی نیروهای صهیونیستی به شهروندان در نبطیه الفوقا یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.
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