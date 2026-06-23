صدور دستورات جدید برای ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد، دستورات جدیدی از سمت مقامات سیاسی و نظامی خطاب به ارتش اشغالگر صادر شده مبنی بر این که باید خطر از سرگیری درگیری ها در لبنان کاهش پیدا کند.

بر اساس این گزارش، محدودیت های زیادی برای تحرکات نظامیان صهیونیست در لبنان تعیین شده است. این محدودیت ها شامل منع انجام حملات پیش دستانه بدون صدور مجوز مستقیم از سمت رئیس ستاد ارتش، عدم منفجر کردن ساختمان ها و زیر ساخت ها داخل منطقه امن(جنوب لبنان) بدون دریافت مجوز از افسران ارشد و عدم استفاده از شلیک های هشدارآمیز به سمت غیرنظامیان لبنانی که قصد بازگشت به منازل خود را دارند می شود.

پیشتر نیز تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که آمریکایی ها و ترامپ به دنبال محدود کردن تحرکات اشغالگران صهیونیست نه تنها در لبنان بلکه در تمام جبهه ها هستند.