تهران؛ نخستین مجری طرح واگذاری مدیریت بازار به اصناف

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار پتروشیمی و اثر آن بر قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی از جمله مواد شوینده و سایر کالاها با اشاره به شرایط عمومی اقتصاد کشور گفت: در همه کشورها متناسب با فصلهای سال، شرایط تولید و عرضه کالاها تغییر میکند؛ بهگونهای که در برخی فصول تولید بعضی اقلام امکانپذیر نیست و در برخی مواقع نیز نیاز به واردات یا صادرات وجود دارد، بنابراین نمیتوان برای همه شرایط یک نسخه واحد پیچید.
وی افزود: در شرایط خاص اقتصادی کشور و با توجه به وضعیت ویژهای که وجود دارد، طبیعی است که در شرایط جنگی که داشتیم برخی نوسانات در بازار رخ دهد، اما در عین حال تمام تلاش مجموعههای مسئول و فعالان اقتصادی این است که کمترین مشکل در تأمین کالا برای مردم ایجاد شود.
سودجویی برخی واسطهها عامل بخشی از نوسانات بازار است
این مقام صنفی ادامه داد: برنامهریزی ما در گام اول تأمین کالا و در گام بعدی کنترل قیمت و نظارت بر بازار است تا از ایجاد التهاب جلوگیری شود. البته در این میان ممکن است افرادی نیز با رصد شرایط بازار و بهصورت سودجویانه اقدام به ایجاد نوسان کنند که این موضوع نیازمند رصد دقیق و برخورد نظارتی است.
وی تصریح کرد: از نگاه ما به عنوان فعال اقتصادی بخش خصوصی که مسئولیت صنفی نیز دارد، برخی از این رفتارها میتواند برنامهریزیشده و تحت عنوان خرابکاری باشد و در قالب جنگ اقتصادی برای ایجاد مشکل در معیشت مردم تعریف شود.
رستگار اضافه کرد: همچنین بخشی دیگر مربوط به سومدیریت میشود به این معنا که کسانی که صاحبنظر واقعی هستند و می توانند رفع اشکال کنند باید در مسند تصمیمگیری باشند تا مردم کمتر مشکل شوند بنابراین وظیفه ما این است که با ارائه راهکارهای کارشناسی، اجازه ندهیم مردم دچار مشکل جدی در تأمین کالا شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در سال جاری ۳ مرتبه با رئیس جمهور دیدار داشتیم بنابراین از سوی دولت اراده وجود دارد و از سوی دولت و وزیر صمت به ما دستور دادند که برنامه ارائه دهیم و بازار را به دست بگیریم و پاسخگو هم باشیم. در همین راستا طرح جامعی را ارائه کردیم که در صورت تصویب تهران به عنوان اولین استان کشور، مجری امورات اقتصادی داخلی خواهد شد.
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