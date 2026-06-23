به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن عجمی بعدازظهر سهشنبه در نشست تشریح عملکرد قرارگاه جهادی «جنگ رمضان» که با حضور مدیران ارشد استان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از فرآیند امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیبدیده، اظهار کرد: در پی حوادث اخیر و بروز خسارت به ۱۲ هزار و ۳۲۰ واحد مسکونی، آموزشی و مذهبی، قرارگاه جهادی با رویکرد مدیریت میدانی و بهرهگیری از توان مردمی، عملیات بازسازی را کلید زد و امروز مفتخریم اعلام کنیم ۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تکمیل و به خانوادههای اصفهانی تحویل داده شده است.
وی با اشاره به سرعت عمل گروههای جهادی افزود: مابقی واحدهای آسیبدیده نیز با نظارت مستمر و توسط پیمانکاران شهرداری در حال نوسازی است.
استقرار ۱۵۰ تیم عملیاتی در ۱۱ منطقه شهر اصفهان
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با تشریح اقدامات فنی گفت: در مرحله نخست، ۱۵۰ تیم عملیاتی در ۱۱ منطقه کلیدی اصفهان مستقر شدند که ماحصل آن پاکسازی و ایمنسازی ۹ هزار و ۵۸۰ واحد تجاری و مسکونی بوده است. عجمی افزود: در این بازه زمانی، ۳ هزار و ۶۰۰ مورد گچکاری، بیش از ۵ هزار نصب شیشه و مرمت دهها مدرسه و مسجد با همکاری نهادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت به ثبت رسیده است. همچنین جابهجایی اثاثیه و اسکان موقت ۶۰۰ خانواده آسیبدیده از دیگر اولویتهای فوری جهادگران بود.
همبستگی ملی با حضور ۴ استان معین
دبیر قرارگاه جهادی استان اصفهان ضمن قدردانی از همبستگی ملی در این بحران تصریح کرد: استانهای قزوین، مازندران، کرمان و خراسان رضوی به عنوان معین در کنار جهادگران اصفهانی حضور داشتند. برای نمونه، جهادگران قزوینی با تأمین و نصب ۱۰ هزار متر مربع شیشه در سه مرحله، نقش بسزایی در بازگشت آرامش به خانههای مردم ایفا کردند. وی همچنین از توزیع روزانه ۱۲ هزار پرس غذای گرم با حمایت آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خبر داد.
جزئیات پیشرفت بازسازی در مناطق شهری
عجمی با ارائه آمار دقیق از مناطق شهرداری گفت: در منطقه ۳ (نقشجهان) تمامی ۷۵۰ واحد آسیبدیده ایمنسازی شد. همچنین در مناطق ۴، ۵ و ۶ نیز شاهد پیشرفت چشمگیر بازسازی بودیم؛ بهطوریکه ۸۴۰ واحد در محله شهید خلیلی و بخشهای قابلتوجهی از سپاهانشهر و محور ارتش به طور کامل بازسازی و به ساکنان تحویل شد. وی افزود: روند ترمیم در مناطق ۸، ۱۳ و ۱۴ نیز با سرعت در حال پیگیری است و در شهرستانهایی نظیر لنجان، کاشان و شاهینشهر نیز عملیات مشابهی برای بازسازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به انجام رسیده است.
آغاز طرح «مبعوثشدگان نصفجهان»
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در پایان با اشاره به جذب و سازماندهی ۱۲۶۴ نیروی متخصص مردمی، این انسجام را دستاورد بزرگ این حادثه خواند و خاطرنشان کرد: با پایان مأموریت بازسازی در مناطق تحتنظر، اکنون طرح «مبعوثشدگان نصفجهان» با هدف ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی آغاز شده است. بر این اساس، ۳۲ موکب قدرتمند از اصفهان از هفته جاری فعالیت خود را در استانهای تهران و مشهد مقدس برای خدمترسانی به زائران و برگزاری برنامههای میثاق با آرمانهای انقلاب آغاز خواهند کرد.
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