به گزارش خبرنگار مهر مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه مرمت و بازسازی آثار تاریخی اصفهان، با بیان اینکه این حرکت، بدعتی نو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به شمار می‌رود، اظهار کرد: در جریان حوادث اخیر و اصابت‌هایی که به بدنه شهر وارد شد، آسیب‌های قابل‌توجهی به اماکن تاریخی و میراث ملموس استان وارد شد، در همین راستا، مجموعه بیمه‌ای با درک شرایط خطیر این «موزه بدون سقف»، پیشگامِ ورود به این عرصه شد تا الگویی برای سایر صنایع و هلدینگ‌های بزرگ کشور باشد.

تغییر ریل خیرین؛ از مدرسه‌سازی به احیای هویت ملی

استاندار اصفهان با اشاره به سنت حسنه خیرین در این استان گفت: اصفهان همواره در امور خیریه پیشتاز بوده است، اما تمرکز این اقدامات عمدتاً بر حوزه‌های مدرسه‌سازی، بهداشت و ورزش متمرکز بود. اکنون با امضای این تفاهم‌نامه، ریل‌گذاری جدیدی صورت گرفته تا نگاه خیرین و بنگاه‌های اقتصادی به سمت احیای هویت ملی و حفظ ریشه‌های کهن تمدنی تغییر کند.

وی افزود: اصفهان پایتخت‌های تاریخی متعددی را به خود دیده و هر خشت آن روایتی از تاریخ ایران است، لذا حفاظت از این میراث، وظیفه‌ای ملی و فراتر از مرزهای استانی است.

صنعت در خدمت میراث؛ مسئولیت اجتماعی حق مسلم جامعه است

جمالی‌نژاد در پاسخ به ضرورت مشارکت صنایع بزرگ در بازسازی خسارت‌های «جنگ رمضان» تصریح کرد: استان اصفهان با بیش از ۱۵ هزار منزل مسکونی و نزدیک به ۹۰۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده، نیازمند ورود جدی بنگاه‌های اقتصادی به عرصه مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی تأکید کرد: فعالیت صنایع در یک استان، به معنای بهره‌مندی از منابع و تحمیل عوارض به محیط زیست و زیرساخت‌هاست؛ بنابراین، مشارکت در ترمیم خسارت‌ها، حق مسلم مردم و جامعه بر گردن این صنایع است و ما در استانداری بر این مطالبه‌گری مصر هستیم.

بازسازی میدان نقش‌جهان؛ الگویی برای مدیریت خصوصی

استاندار اصفهان در پایان با اشاره به جزئیات اجرایی این پروژه خاطرنشان کرد: در گام نخست، عملیات مرمت بخشی از میدان جهانی نقش‌جهان که دچار آسیب شده بود، با تأمین مالی بیمه و تحت مدیریت کارشناسان بخش خصوصی آغاز خواهد شد. وی تأکید کرد که در این پروژه هیچ‌گونه هزینه‌ای از بودجه دولتی صرف نمی‌شود و تمامی فرآیند مرمت توسط بخش خصوصی راهبری می‌شود که امیدواریم این زنجیره ارزش با مشارکت سایر هلدینگ‌های اقتصادی تکمیل و توسعه یابد.