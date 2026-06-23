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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

مرمت هویتِ آسیب‌دیده با پول بخش خصوصی؛ اصفهان پیشگام شد

مرمت هویتِ آسیب‌دیده با پول بخش خصوصی؛ اصفهان پیشگام شد

اصفهان -استاندار اصفهان گفت:برای نخستین بار یک مجموعه بخش خصوصی با بهره‌گیری از بودجه مسئولیت‌های اجتماعی، مدیریت مرمت بناهای میراثی را بدون استفاده از منابع دولتی بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه مرمت و بازسازی آثار تاریخی اصفهان، با بیان اینکه این حرکت، بدعتی نو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به شمار می‌رود، اظهار کرد: در جریان حوادث اخیر و اصابت‌هایی که به بدنه شهر وارد شد، آسیب‌های قابل‌توجهی به اماکن تاریخی و میراث ملموس استان وارد شد، در همین راستا، مجموعه بیمه‌ای با درک شرایط خطیر این «موزه بدون سقف»، پیشگامِ ورود به این عرصه شد تا الگویی برای سایر صنایع و هلدینگ‌های بزرگ کشور باشد.

تغییر ریل خیرین؛ از مدرسه‌سازی به احیای هویت ملی

استاندار اصفهان با اشاره به سنت حسنه خیرین در این استان گفت: اصفهان همواره در امور خیریه پیشتاز بوده است، اما تمرکز این اقدامات عمدتاً بر حوزه‌های مدرسه‌سازی، بهداشت و ورزش متمرکز بود. اکنون با امضای این تفاهم‌نامه، ریل‌گذاری جدیدی صورت گرفته تا نگاه خیرین و بنگاه‌های اقتصادی به سمت احیای هویت ملی و حفظ ریشه‌های کهن تمدنی تغییر کند.

وی افزود: اصفهان پایتخت‌های تاریخی متعددی را به خود دیده و هر خشت آن روایتی از تاریخ ایران است، لذا حفاظت از این میراث، وظیفه‌ای ملی و فراتر از مرزهای استانی است.

صنعت در خدمت میراث؛ مسئولیت اجتماعی حق مسلم جامعه است

جمالی‌نژاد در پاسخ به ضرورت مشارکت صنایع بزرگ در بازسازی خسارت‌های «جنگ رمضان» تصریح کرد: استان اصفهان با بیش از ۱۵ هزار منزل مسکونی و نزدیک به ۹۰۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده، نیازمند ورود جدی بنگاه‌های اقتصادی به عرصه مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی تأکید کرد: فعالیت صنایع در یک استان، به معنای بهره‌مندی از منابع و تحمیل عوارض به محیط زیست و زیرساخت‌هاست؛ بنابراین، مشارکت در ترمیم خسارت‌ها، حق مسلم مردم و جامعه بر گردن این صنایع است و ما در استانداری بر این مطالبه‌گری مصر هستیم.

بازسازی میدان نقش‌جهان؛ الگویی برای مدیریت خصوصی

استاندار اصفهان در پایان با اشاره به جزئیات اجرایی این پروژه خاطرنشان کرد: در گام نخست، عملیات مرمت بخشی از میدان جهانی نقش‌جهان که دچار آسیب شده بود، با تأمین مالی بیمه و تحت مدیریت کارشناسان بخش خصوصی آغاز خواهد شد. وی تأکید کرد که در این پروژه هیچ‌گونه هزینه‌ای از بودجه دولتی صرف نمی‌شود و تمامی فرآیند مرمت توسط بخش خصوصی راهبری می‌شود که امیدواریم این زنجیره ارزش با مشارکت سایر هلدینگ‌های اقتصادی تکمیل و توسعه یابد.

کد مطلب 6869148

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