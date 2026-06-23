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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

سناتور آمریکایی:حتی ۵ سنت هم نباید به کابینه نژادپرست اسراییل کمک کنیم

سناتور آمریکایی:حتی ۵ سنت هم نباید به کابینه نژادپرست اسراییل کمک کنیم

سناتور ایالت ورمونت آمریکا در واکنش به موضع گیری وحشیانه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی علیه لبنان تصریح کرد: کابینه نژادپرست و افراطی اسرائیل لیاقت سکه ۵ سنتی حمایت آمریکا را هم ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات و موضع گیری های جنگ‌ طلبانه مقام رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: این یک بیانیه عادی از یک عضو عادی کابینه اسراییل نیست. این بیانیه از بن گویر، بیانیه یک جنایتکار جنگی است.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: کابینه نژادپرست و افراطی اسرائیل لیاقت یک سکه ۵ سنتی حمایت ایالات متحده را هم ندارد.

گفتنی است که وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی جمعه پیش در واکنش به درگیری نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی با رزمندگان حزب الله و تلفات سنگین به صهیونیست ها با خشم و عصبانیت گفت که باید کل لبنان به آتش کشیده شود.

این وزیر افراطی رژیم صهیونیستی همچنین بدون اشاره به هزاران شهید و زخمی حملات صهیونیست ها گفته بود: برای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی می‌ریزد، هزار مادر لبنانی باید بگرید.

کد مطلب 6869185

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