هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندان خود در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سفارت آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین به دلیل افزایش خشونت ناشی از «جرایم سازمان‌یافته» در بیت المقدس به شهروندان کشورش هشدار داد.

بر اساس اعلام این رسانه، سفارت آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین به شهروندان این کشور توصیه کرد تا هوشیار باشند، به خصوص در مناطق تجاری؛ و از مناطقی که «فعالیت پلیس» در آنها وجود دارد، دوری کنند.

سفارت آمریکا در اسرائیل از شهروندان خود خواسته است تا به دلیل افزایش تهدیدها و خشونت‌ها، در تل‌آویو، یافا و هرتزلیا احتیاط بیشتری به عمل آورند.