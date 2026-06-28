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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

برنی سندرز: ترامپ هزاران بیگناه را در ایران کشت؛کابینه نسل‌کش نتانیاهو

برنی سندرز: ترامپ هزاران بیگناه را در ایران کشت؛کابینه نسل‌کش نتانیاهو

سناتور ارشد آمریکایی در سخنانی با انتقاد تند از «کابینه نسل‌کش نتانیاهو» تأکید کرد: ترامپ جنگی را علیه ایران آغاز کرد که در آن هزاران مرد، زن و کودک بی‌گناه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد الاخباریه، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در سخنانی اعلام کرد: ترامپ می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دلار اضافی به بودجه نظامی اختصاص دهد و این ها اولویت‌ های مردم نیستند.

این سناتور ارشد آمریکایی در این خصوص اضافه کرد: ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که به جنگ‌های بی‌پایان پایان دهد، اما جنگی را علیه ایران آغاز کرد که در آن هزاران مرد، زن و کودک بی‌گناه کشته شدند.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: ما به سیاست خارجی غیراخلاقی و ناکارآمد، و همچنین بودجه نظامی بسیار فراتر از یک تریلیون دلار در سال، پایان خواهیم داد. دیگر خبری از صرف میلیاردها دلار برای جنگ‌ های بی‌ پایان نخواهد بود. دیگر خبری از صرف میلیاردها دلار برای کابینه نسل‌کش نتانیاهو در اسرائیل نخواهد بود.

کد مطلب 6873543

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      انشالله ترامپ نتانیاهو هردو بزودی زود به هلاکت برسن،چون خیلی خون ریختن ظلم کردن حتی به نوزاد چندروزه هم رحم نکردن!

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