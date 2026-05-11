نوه کندی: آمریکا مقابل ایران شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جک اشلوسبرگ نوه جان اف کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا تصریح کرد که این کشور در برابر ایران شکست خورده است.

وی در جریان یک مناظره عمومی در منهتن تاکید کرد، از پیشنهاد سناتور برنی سندرز برای جلوگیری از انتقال بمب‌ها و تجهیزات نظامی به ارزش 440 میلیون دلار به اراضی اشغالی حمایت می کند.

جک اشلوسبرگ اضافه کرد، مخالفت با جنگ علیه ایران به معنی ممانعت از تأمین مالی آن است.

لازم به ذکر است که شلوسبرگ کاندیدای اصلی برای جانشینی جرالد نادلر، نماینده بازنشسته کنگره از نیویورک است. موضع گیری وی در بحبوحه اختلافات روز افزون در محافل سیاسی آمریکا در مورد حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود.