به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند، بن‌بست ادامه دارد و ترامپ مانند شخصی است که گیر افتاده، شکست‌خورده و تحقیر شده است. هیچ چیز در هیچ زمینه‌ای آنطور که او می‌خواست پیش نمی‌رود.

در ادامه این گزارش آمده است، به نظر می‌رسد که یک جرقه کوچک در تنگه هرمز می‌تواند برای شعله‌ور کردن دوباره کل منطقه کافی باشد.

پیشتر نیز برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از اقدامات جنگ‌طلبانه رئیس جمهور کشورش به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: در آمریکا ما به صدها بیمارستان و کلینیک بهداشتی جدید نیاز داریم. ما به هزاران مرکز مراقبت از کودک جدید نیاز داریم.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: ما به میلیون‌ ها واحد مسکونی جدید با قیمت مناسب نیاز داریم. ما نیازی به صرف ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر برای ارتش و جنگ‌ های بی‌ پایان نداریم.