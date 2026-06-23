۷۰ درصد مصوبات سفر استاندار به پردیس محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان پردیس که با حضور فرماندار پردیس، صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار تهران و با محوریت شهرستان پردیس برگزار شد، میزان تحقق مصوبات بیش از ۵۰ درصد برآورد شده بود.

وی افزود: در همان جلسه، استاندار تهران ضمن بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود، راهکارهای عمرانی و بودجه‌ای مربوط را ارائه و مدیران کل دستگاه‌ها را مکلف کرد موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری کنند.

الماسی تصریح کرد: بلافاصله پس از پایان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با پیگیری‌های استانداری تهران، فرمانداری پردیس و ادارات کل دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مثبتی انجام شد و اکنون می‌توان گفت بیش از ۷۰ درصد مصوبات اجرایی شده یا روند اجرای آنها آغاز شده است.

مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: در این میان، موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، بیشترین سهم را در روند اجرای مصوبات داشته‌اند.

وی با اشاره به رفع بخشی از موانع مربوط به تأمین زمین پروژه‌ها گفت: شرکت عمران پردیس نسبت به تحویل زمین به ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اقدام کرده است و باقی‌مانده قطعات مورد نیاز حوزه ورزش و جوانان نیز تا سه روز آینده تحویل خواهد شد.

الماسی با اشاره به سفر مجدد استاندار تهران به شهرستان پردیس طی یک ماه آینده خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی فرماندار پردیس برای برگزاری هفتگی جلسات پیگیری و هماهنگی اجرای مصوبات، می‌تواند زمینه تحقق کامل مصوباتی را فراهم کند که مستقیماً از نظام مسائل شهرستان و بر اساس نیازها و مطالبات مردم استخراج شده‌اند.

وی افزود: تداوم این روند می‌تواند پردیس را به شهرستانی پیشرو در زمینه تحقق مصوبات سفر استاندار تهران تبدیل کند.