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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری بانکی در پی اختلالات اخیر

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری بانکی در پی اختلالات اخیر

پلیس فتا در پی قطعی‌های اخیر، نسبت به تماس کلاهبرداران با صاحبان کسب‌وکارها برای دریافت اطلاعات بانکی و کدهای پیامکی با بهانه به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به برخی اختلالات بانکی اخیر اظهار کرد: با توجه به اختلالات پیش‌آمده در برخی خدمات بانکی، افراد سودجو با سوءاستفاده از این شرایط با صاحبان مغازه‌ها و کسب‌وکارها تماس گرفته و خود را به عنوان پشتیبان دستگاه کارت‌خوان یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت معرفی می‌کنند.

وی افزود: در این شیوه کلاهبرداری تماس‌گیرندگان معمولاً مدعی می‌شوند به دلیل اختلال در اینترنت یا شبکه بانکی، تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان یا «پوز» با مشکل مواجه شده و ممکن است مبالغی که از طریق کارت‌خوان دریافت شده است، به حساب فروشنده واریز نشود.

این مقام انتظامی ادامه داد: در چنین شرایطی کلاهبرداران با ایجاد نگرانی برای صاحب کسب‌وکار، از وی می‌خواهند اطلاعات کارت بانکی متصل به دستگاه کارت‌خوان را اعلام کند و عنوان می‌کنند برای رفع مشکل، کدی از طریق پیامک ارسال می‌شود که باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

سرهنگ مختاررضایی گفت: این کد در واقع کد ورود یا تأیید مربوط به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک است و در صورت اعلام آن، مجرمان می‌توانند به حساب بانکی فرد دسترسی پیدا کرده و در مدت کوتاهی موجودی حساب را برداشت کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: هیچ شرکت پشتیبانی یا نهاد بانکی برای رفع مشکل دستگاه کارت‌خوان از شهروندان درخواست رمز، اطلاعات کامل بانکی یا کدهای پیامکی نمی‌کند و شهروندان باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

سرهنگ مختاررضایی از شهروندان خواست در صورت دریافت چنین تماس‌هایی به آن اعتماد نکنند و از ارائه هرگونه اطلاعات بانکی یا کدهای پیامکی خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق پایگاه اینترنتی www.policefata.ir گزارش دهند.

کد مطلب 6869285

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