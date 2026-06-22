دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل ولی زاده روز دوشنبه گفت: پیرو مطالبات شهروندان مبنی بر هک حساب بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها از طریق ارسال بدافزارهای آلوده، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا فردی به هویت م.ن اهل و ساکن تهران در شهر قدس شناسایی و با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان پلیس فتا فرماندهی ویژه غرب تهران متهم دستگیر شد.

این مسئول انتظامی گفت: در بازرسی از منزل متهم اموال خریداری شده از درگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های مجازی اعم از ادوات کشاورزی و ساختمانی و یرق آلات و لوازم خانگی کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: در ادامه بازرسی از کیف متهم ۱۰۰ عدد کارت بانکی خود و افراد غیر نیز کشف و ضبط شد و در تحقیقات تکمیلی ۱۰۰ مالباخته در سراسر کشور شناسایی شدند و متهم با قرار وثیقه مناسب روانه زندان شد.