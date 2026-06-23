به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه کارگروه مدیریت و پیشگیری از پدیده گردوغبار لرستان، اظهار کرد: این کارگروه با حضور اعضا و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد و باتوجه‌به اهمیت پایش مستمر کیفیت هوا، مقرر شد تمامی مراکز شهرستان‌های استان به دستگاه سنجش شاخص آلودگی هوا مجهز شوند.

وی افزود: در حال حاضر هشت شهرستان لرستان دارای دستگاه سنجش آلودگی هوا هستند، اما باتوجه‌به اینکه آلودگی هوا پس از فشارخون، دومین عامل خطر مرگ‌ومیر به شمار می‌رود، توسعه شبکه پایش و اندازه‌گیری کیفیت هوا در تمامی شهرستان‌ها یک ضرورت است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: در این نشست همچنین مصوب شد برای پیشگیری از عوامل انسانی و عمدی مؤثر در آلودگی هوا و محیط‌زیست، از تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استان شامل صداوسیما، رسانه‌ها، اصحاب رسانه، ائمه جمعه و سایر تریبون‌های عمومی استفاده شود تا آگاهی‌بخشی لازم به مردم انجام گیرد.

مجیدی با اشاره به برخی اقدامات آسیب‌زا برای محیط‌زیست، گفت: آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی و کاه و کلش مزارع از جمله مواردی است که می‌تواند موجب افزایش آلودگی هوا و بروز مشکلات جدی برای سلامت و تنفس شهروندان شود.

وی از مردم استان، به‌ویژه کشاورزان، خواست با رعایت اصول زیست‌محیطی از روش‌های غیراصولی برای آماده‌سازی اراضی کشاورزی خود استفاده نکنند و در راستای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط‌زیست، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.