طنین عزای تاسوعا در میثاق مردمی اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی ساعتها از آغازِ مراسم میگذرد، چشمِ ناظر به صحنهای خیرهکننده میافتد: سیل عظیمِ هیئتهای عزاداری که از هر گوشه و کناره و از تار و پود محلات مختلف شهر، به سوی میدان میثاق روانه شدهاند.
پرچمهای بلند سیاه، در میان جمعیت، مانند موجهایی در حال حرکتاند که از هر محله، بخشی از ارادهٔ پولادین این شهر را با خود به میدان میآورند. این حرکت سازمان یافته، نه تنها یک آیینِ سنتی، بلکه نمایشی از «وحدت هدف» میان مردم و حاکمیت است.
آمیختگی نوحه و شعار؛ موسیقی مقاومت در شب تاسوعا
در میان غبار معنویت شب تاسوعا، تقابلِ زیبایی میان «سوگِ عاشورایی» و «غرورِ ملی» احساس میشد. در حالی که نوحهها، فضایِ میدان را با یادِ مصائبِ اهلِ بیت(ع) پر میکرد، شعارهایِ حمایت از رزمندگان اسلام و تجدیدِ بیعت با رهبری، مانندِ ضربآهنگی حماسی بر این فضا مینشست.
این آمیختگیِ بینظیر نشان داد که برای مردمِ این دیار، دفاع از مرزها و حمایت از نیروهای مسلح، امری جدا از دینداری نیست؛ بلکه این ایستادگی، عینِ همان «صبرِ عاشورایی» است که در برابرِ استکبارِ جهانی، همچنان پابرجاست.
این پیوند عمیق و معنایی که میانِ عزایِ کربلا و حمایت از اقتدارِ ملی شکل گرفته بود، در کلامِ یکی از مردم محلی که در میان جمعیت حضور داشت نیز مشهود بود؛ وی با چشمانی اشکبار به خبرنگار مهر، گفت: امشب از هر شب تاسوعا پربارتر است. ما اینجا آمدهایم تا هم برای امام حسین(ع) گریه کنیم و هم برای فرزندان شهدا و رزمندگانی که در مرزها از ما محافظت میکنند، دعا کنیم
این شهروند اردستانی اضافه کرد: وقتی میبینیم جوانها و بچهها در کنار هیئتهای عزاداری، برای حمایت از نیروهای مسلح شعار میدهند، دلمان قرص میشود که این خون و این ایمان، هرگز از بین نمیرود. ما اینجا هستیم تا بگوییم راه کربلا، همان راه ایستادگی در برابر دشمن است.
حضور نسل نو و میثاق با رزمندگان
در میان پیشکسوتان دفاع مقدس و هیئتهایِ سنتی، حضورِ گستردهیِ کودکان و نوجوانان، معنای دیگری به این شب بخشید. آنها که در کنارِ خانوادههایِ شهدا و رزمندگان ایستاده بودند، نمادِ انتقالِ این فرهنگِ مقاومت به نسلهایِ آینده بودند.
در نگاهِ این جوانان، عزاداریِ تاسوعا و حمایت از نیروهای مسلح، دو رویِ یک سکه است: یکی برای یادآوریِ حق و باطل در کربلا، و دیگری برای ایستادگی در برابرِ رژیمِ صهیونیستی و دشمنانی که به دنبالِ تضعیفِ اقتدارِ ایران هستند.
مهدی از دیگر شهروندان اردستانی به خبرنگار مهر میگوید: حضور در اینجا برای ما فقط یک مراسم نیست؛ بلکه یک میثاق است. ما میخواهیم به تمام دشمنان، بهخصوص رژیم صهیونیستی بگوییم که ما از نیروهای مسلح خودمان حمایت میکنیم و هرگز از مسیرِ حق عقب نمینشینیم.
با گذشتِ زمان و در حالی که شبِ تاسوعا به اوجِ خود میرسد، آنچه از میدانِ اردستان در یادها حک میشود، تنها یک گزارشِ خبری نیست؛ بلکه تصویری از یک «میثاقِ خونین و مقدس» است.
صد و پانزدهمین شبِ حماسه، با تلاقیِ اشک و اقتدار، پیامی روشن به جهانیان فرستاد: در اردستان، وقتی صدایِ نوحه با فریادِ حمایت از رزمندگان در هم میآمیزد، یعنی جریانی زنده و مقاومتطلب که هرگز در برابرِ طوفانهایِ دشمن، عقبنشینی نخواهد کرد.
اینجا، میدانِ میثاق، جایی است که در آن، میراثِ کربلا، سپری برای دفاع از میهن شده است.
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