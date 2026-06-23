مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان: دشمن به دنبال شکستن وحدت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی، شامگاه سه شنبه در تجمع شبانه میدان آزادی سنندج با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و سیره شهدای کربلا، بر ضرورت حفظ بصیرت، وحدت و ایستادگی مردم در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد.

وی ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن تاسوعای حسینی اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال همه ما را از رهروان حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قرار دهد و بصیرتی عباس‌گونه برای دفاع از حریم ولایت، امامت و آرمان‌های انقلاب اسلامی به ما عطا کند.

وعده الهی درباره پیروزی اهل ایمان تغییرپذیر نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نگرانی‌ها و پرسش‌های مردم درباره شرایط کشور، تحولات منطقه، جنگ و موضوع مذاکرات گفت: در چنین شرایطی باید به قرآن کریم رجوع کنیم و ببینیم خداوند برای روزهای سخت و میدان‌های آزمون چه راهی را برای مؤمنان ترسیم کرده است.

حجت الاسلام رازیانی با اشاره به آیات قرآن درباره سنت الهی در یاری مؤمنان افزود: وعده خداوند این است که اگر اهل ایمان در مسیر حق ثابت‌قدم بمانند و در برابر دشمن دچار تردید نشوند، نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد.

وی ادامه داد: سنت خداوند تغییرپذیر نیست و تاریخ نشان داده است که هرگاه جبهه حق با ایمان، استقامت و ایستادگی وارد میدان شده، حمایت الهی را در کنار خود داشته است.

مقاومت مردم ایران، نمونه‌ای از تحقق وعده الهی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، گفت: در سال‌های اخیر نیز دشمن با محاسبات غلط تصور می‌کرد می‌تواند با فشار، تهدید و اقدامات نظامی مردم ایران را تسلیم کند، اما ایستادگی ملت ایران و نیروهای مقاومت نشان داد که محاسبات آنها با واقعیت فاصله دارد.

وی افزود: دشمنانی که با هدف ایجاد بحران و فشار وارد میدان شدند، در نهایت با مقاومت مردم و قدرت بازدارندگی کشور مواجه شدند و بسیاری از ادعاهای آنان در عمل با شکست روبه‌رو شد.

حجت‌الاسلام رازیانی تصریح کرد: این تجربه نشان داد که اتکا به قدرت مردم، ایمان و انسجام داخلی از مهم‌ترین عوامل عبور از بحران‌هاست.

مذاکره باید از موضع اقتدار باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع مذاکره اظهار کرد: نظام اسلامی مخالف اصل مذاکره نیست، اما مذاکره باید بر اساس منافع ملت، عزت کشور و با تکیه بر قدرت و حمایت مردمی انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: نباید دچار خطای محاسباتی شویم؛ امروز بیش از آنکه جمهوری اسلامی نیازمند مذاکره باشد، دشمنان نیز به نتیجه رسیدن مسیرهای سیاسی نیاز دارند.

وی تأکید کرد: مذاکره‌کنندگان کشور باید با اعتماد به وعده الهی، پشتیبانی مردم و دستاوردهای کشور در میدان‌های مختلف، از موضع قدرت وارد گفت‌وگو شوند و از منافع ملت کوتاه نیایند.

دشمن به دنبال جبران ناکامی‌ها با اختلاف‌افکنی است

حجت‌الاسلام رازیانی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه گفت: دشمن آن چیزی را که در میدان‌های مختلف نتوانسته به دست بیاورد، تلاش می‌کند از طریق اختلاف میان مردم دنبال کند.

وی افزود: دشمن همواره از اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به کشور استفاده کرده است و امروز باید بیش از گذشته مراقب باشیم که وحدت و انسجام ملی آسیب نبیند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: وحدت مردم حاصل خون شهدا و مجاهدت‌های فراوان است و نباید اجازه دهیم با سخنان یا رفتارهایی که موجب ناامیدی و دلسردی جامعه می‌شود، این سرمایه بزرگ خدشه‌دار شود.

نقد سازنده با تخریب و توهین تفاوت دارد

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاق در فضای اجتماعی و سیاسی گفت: نقد دلسوزانه و مطالبه‌گری موضوعی ارزشمند است و همواره مورد تأکید بزرگان نظام بوده، اما تخریب، توهین و بی‌احترامی به افراد و مسئولان با خیرخواهی برای کشور تفاوت دارد.

حجت‌الاسلام رازیانی افزود: هر سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی مردم، تضعیف روحیه مقاومت یا ایجاد بدبینی نسبت به مسیر کشور شود، به نفع دشمن تمام خواهد شد.

ضرورت تقویت وحدت در کردستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه با اشاره به اهمیت وحدت در استان گفت: زمانی که از وحدت سخن می‌گفتیم بیشتر موضوع وحدت شیعه و سنی مطرح بود، اما امروز باید برای تقویت همه پیوندهای اجتماعی تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم مرزبندی‌های قومی، منطقه‌ای یا نگاه‌های محدود باعث فاصله میان مردم شود؛ چراکه همه مردم ایران و به ویژه مردم کردستان در برابر دشمنان یک جبهه واحد هستند.

حجت‌الاسلام رازیانی در پایان خاطرنشان کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، آگاهی و فهم درست مسائل نیاز دارد و باید از خداوند بخواهیم به برکت مکتب عاشورا، توفیق حرکت در مسیر حق، حفظ وحدت و دفاع از ارزش‌های اسلامی را به همه ما عنایت کند.