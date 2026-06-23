بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در پی سفر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به مسقط و دیدار با سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان، بیانیه مشترک عمان و ایران منتشر شد.

در این بیانیه آمده است: سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران در سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، در مسقط، گفت‌وگوهایی را انجام دادند.

در این سفر، هیئت ایرانی با اعلیحضرت سلطان هیثم بن طارق و همچنین با جناب سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

این بیانیه می‌افزاید: سلطنت عمان بار دیگر حمایت خود را از «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است، اعلام کرد و بر اهمیت ادامه گفت‌وگوها و هماهنگی‌ها برای اجرای موفق این تفاهم نامه تأکید ورزید.

در بیانیه فوق عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مجدد بر تعهد خود درباره تضمین عبور ایمن از این آبراه، مطابق با مقررات مرتبط حقوق بین‌الملل تأکید کردند و در عین حال بر حاکمیت و حقوق حاکمه خود بر آب‌های سرزمینی واقع در تنگه هرمز پای فشردند. دو طرف همچنین در چارچوب مفاد «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» درباره موضوعات مرتبط با تنگه هرمز به تبادل نظر پرداختند.

تشکیل کمیته مشترک بین دو وزارت خارجه

این بیانیه می‌افزاید: دو کشور توافق کردند که گفت‌وگوهای خود درباره این موضوع را از طریق تشکیل یک کمیته مشترک بین دو وزارت امور خارجه ادامه دهند تا درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبطی که در این زمینه ارائه خواهد شد و همچنین هزینه‌های مربوط به این خدمات، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، به تفاهم برسند. در همین راستا، طرفین همچنین توافق کردند با کشورهای ساحلی منطقه و نیز سایر طرف‌های ذی‌ربط، رایزنی و گفت‌وگوهایی انجام دهند.

طرفین تأکید کردند که تمامی ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید به‌طور کامل حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور ساحلی را محترم بشمارند.

سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد خود درباره حفظ تنگه هرمز به‌عنوان یک آبراه امن و باز برای کشتیرانی بین‌المللی تأکید کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت ادامه همکاری‌ها برای ارتقای ایمنی دریانوردی، آزادی کشتیرانی و ثبات منطقه‌ای تأکیدکردند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره نقش عمان در مدیریت تنگه هرمز گفت: عمان و ایران هر دو دولت ساحلی تنگه هستند و برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از این مسیر باید هماهنگی‌های لازم بین هر دو طرف صورت بگیرد. در سفر آقای قالیباف به مسقط هم این موضوع بین طرفین بررسی شد.

محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی عصر دیروز و پس از حضور در نشست سوئیس و پس از بازگشت به تهران راهی مسقط شدند. قالیباف و عراقچی امروز با سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان در مسقط دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و موضوع تنگه هرمز به گفت‌وگو کردند.

بقائی هم امروز در نشست خبری ،سفر مذکور را دوجانبه و در راستای تقویت مناسبات دو کشور خواند و رابطه دو کشور را ممتاز توصیف کرد و افزود: موضع گیری‌های دولت عمان در حین تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل مسئولانه و منطبق بر حقوق بین‌الملل بود. ما قدردان رویکرد عمان هستیم. این کشور در ۲۰ سال گذشته در جلوگیری از تنش و پیشبرد فرآیندهای دیپلماتیک نقش موثر داشته و از این جهت اقدامات عمان قابل تمجید است. قرار است در این گفت‌وگوها در این سفر درباره ادامه هماهنگی‌ها در خصوص تنگه هرمز هم گفت‌وگو شود.