به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی درباره موضع‌گیری‌ها و لفاظی‌های متناقض مقام‌های آمریکایی راجع به محتوای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، در صفحه شخصی خود نوشت: هیات حاکمه آمریکا هیچ‌گاه در رفتارش نسبت به ملت ایران صداقت نشان نداده است.

وی افزود: ایران در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشت، با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را امضاء کرد. ایرانیان می‌دانند کینه‌توزی دشمن، با امضای یک تفاهم پایان نمی‌یابد و هر گامی را با هوشیاری و درنظر داشتن تجربه‌های ۵ دهه گذشته به‌ویژه تحولات یک سال و نیم اخیر برخواهد داشت.



بقایی تصریح کرد: اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکا درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نخواهد کرد و صرفا یادآور بدعهدی‌های پیشین است.

وی افزود: هیات حاکمه آمریکا باید در نظر داشته باشد که اصل «تعهد در برابر تعهد» مستلزم ایفای تعهدات متقابل و پرهیز از تفسیرهای کاملا مغایر با نص صریح متن یادداشت تفاهم است.