https://mehrnews.com/x3cq4j ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6869373 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ بسته خبری شبانه ۲تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 14 MB کد مطلب 6869373 کپی شد مطالب مرتبط آغاز طرح اوقات فراغت مساجد در سیستان و بلوچستان درخشش سیستان و بلوچستان در رویدادهای ملی فرهنگی محدودیتهای ترافیکی روز تاسوعای حسینی در زاهدان مقابله با فساد اداری مطالبه جدی مردم است برچسبها زاهدان بسته خبری تجمع مردمی
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