درخشش سیستان و بلوچستان در رویدادهای ملی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام بلوچ‌زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در جشنواره ملی گرافیک رضوی، استان سیستان و بلوچستان با حجم قابل توجهی از آثار دریافتی، جایگاه ممتازی در سطح کشور به دست آورده و میزبان این رویداد نیز خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان افزود: همچنین در جشنواره «فیروزه» که با هدف حمایت از تولیدات و کسب‌وکارهای فرهنگی برگزار می‌شود، استان با رشد چشمگیر آثار ارسالی، در میان استان‌های پیشرو قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، به‌ویژه در حوزه تولیدات بومی مانند عروسک‌های محلی و هدایای فرهنگی، نقش مهمی در این موفقیت‌ها داشته است.

بلوچ‌زاده همچنین از برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی در ماه‌های آینده از جمله نمایشگاه بزرگ کتاب، جشنواره مطبوعات و برنامه‌های شناسایی استعدادهای جوان خبر داد و تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود.