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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

درخشش سیستان و بلوچستان در رویدادهای ملی فرهنگی

درخشش سیستان و بلوچستان در رویدادهای ملی فرهنگی

زاهدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان از قرار گرفتن این استان در جمع استان‌های برتر کشور در جشنواره‌های فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام بلوچ‌زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در جشنواره ملی گرافیک رضوی، استان سیستان و بلوچستان با حجم قابل توجهی از آثار دریافتی، جایگاه ممتازی در سطح کشور به دست آورده و میزبان این رویداد نیز خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان افزود: همچنین در جشنواره «فیروزه» که با هدف حمایت از تولیدات و کسب‌وکارهای فرهنگی برگزار می‌شود، استان با رشد چشمگیر آثار ارسالی، در میان استان‌های پیشرو قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، به‌ویژه در حوزه تولیدات بومی مانند عروسک‌های محلی و هدایای فرهنگی، نقش مهمی در این موفقیت‌ها داشته است.

بلوچ‌زاده همچنین از برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی در ماه‌های آینده از جمله نمایشگاه بزرگ کتاب، جشنواره مطبوعات و برنامه‌های شناسایی استعدادهای جوان خبر داد و تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6868966

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