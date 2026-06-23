درخشش سیستان و بلوچستان در رویدادهای ملی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام بلوچزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در جشنواره ملی گرافیک رضوی، استان سیستان و بلوچستان با حجم قابل توجهی از آثار دریافتی، جایگاه ممتازی در سطح کشور به دست آورده و میزبان این رویداد نیز خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان افزود: همچنین در جشنواره «فیروزه» که با هدف حمایت از تولیدات و کسبوکارهای فرهنگی برگزار میشود، استان با رشد چشمگیر آثار ارسالی، در میان استانهای پیشرو قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، بهویژه در حوزه تولیدات بومی مانند عروسکهای محلی و هدایای فرهنگی، نقش مهمی در این موفقیتها داشته است.
بلوچزاده همچنین از برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی در ماههای آینده از جمله نمایشگاه بزرگ کتاب، جشنواره مطبوعات و برنامههای شناسایی استعدادهای جوان خبر داد و تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی با جدیت دنبال میشود.
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