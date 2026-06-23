آغاز طرح اوقات فراغت مساجد در سیستان و بلوچستان

محمد سپاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برنامههای اوقات فراغت در سطح استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: این طرح با محوریت کانونهای فرهنگی هنری مساجد و با مشارکت دستگاههایی نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج، هلال احمر و ورزش و جوانان اجرا میشود.
سرپرست ستاد هماهنگی و کانونهای فرهنگی مساجد سیستان و بلوچستان افزود: در قالب این طرح، برنامههای متنوعی از جمله آموزش قرآن کریم، مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، دورههای مهارتی و کلاسهای آموزشی در حوزه فضای مجازی و هوش مصنوعی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین کلاسهای هنری شامل سرود، تئاتر و هنرهای تجسمی برای نوجوانان و جوانان پیشبینی شده تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.
سپاهی بیان کرد: در پایان دوره اوقات فراغت، نمایشگاه دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری در سطح محلات و استان برگزار و برگزیدگان به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
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