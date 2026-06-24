به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی حملات سایبری به سامانههای کارتمحور شبکه بانکی کشور، اختلالاتی در ارائه بخشی از خدمات بانکی ایجاد شد که با تلاش تیمهای فنی، متخصصان فناوری اطلاعات و کارشناسان امنیت سایبری، مشکلات بهوجود آمده برطرف و امکان بهرهبرداری مجدد مشتریان از خدمات بانکی فراهم شده است.
بانک ملی ایران به مشتریان اطمینان داد که هیچگونه خدشهای به اصل سپردهها، اطلاعات مالی و محرمانه مشتریان وارد نشده و تمامی تراکنشها در بستری امن و با پشتیبانی کامل انجام میشود.
کدام خدمات فعال شدهاند؟
- امکان کارتبهکارت درون بانکی (ملی به ملی) تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه خودپرداز و سامانه بام در قالب ۵ تراکنش
- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
- امکان خرید از طریق پایانههای فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درونبانکی از طریق سامانههای شعب
- خرید از درگاههای بانکی درونبرنامهای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسیهای اینترنتی
- مسدودسازی کارت از طریق دستگاههای خودپرداز
- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)
- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درونبانکی)
- ارسال پیامک تراکنشها به مشتریان
- واریز یارانه نقدی به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری بانک ملی ایران در دهکهای اول تا نهم
- رفع سوءاثر چکهای برگشتی (بهجز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)
نحوه دریافت موجودی حساب
مشتریان دارای کارت میتوانند با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «مانده کارت» در بخش «خدمات کارت»، پس از وارد کردن اطلاعات کارت، موجودی خود را مشاهده کنند. همچنین امکان دریافت موجودی از طریق دستگاههای خودپرداز و انتخاب گزینه «موجودی کارت» فراهم است.
دارندگان حسابهای فاقد کارت نیز میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن بام یا نسخه تحت وب (PWA) و انتخاب گزینه «نمایش مانده» در بخش «حسابها»، از موجودی حساب خود مطلع شوند.
گفتنی است تلاش برای بازگشت کامل و پایدار تمامی سامانهها و خدمات بانک ملی ایران بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
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